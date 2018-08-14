В Италии, вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходила часть автострады
Как передает Reuters, рухнул пролет длиной около 100 метров. На мосту и под ним находились десятки автомобилей. По данным местных властей, погибло не менее 22-х человек. Глава МВД Италии Маттео Сальвини созвал кризисную комиссию. Вечером на место трагедии отправится премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Мост был возведен в 1960-х годах. Реконструкция проводилась два года назад.
Комментарии5
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askol2016 14 августа 2018 | 16:40
При обрушении Крымского моста жертв будет больше!
gordy 14 августа 2018 | 16:55
"Реконструкция проводилась два года назад."
Это оправдание?
Оно и видно?
forum_participant 14 августа 2018 | 17:02
askol2016:Смотри чтоб тебе кирпич в голову не прилетел.
hermannhesse456 14 августа 2018 | 17:28
askol2016: жертв дерьма из твоей тупой башки уже и так больше.
tks 14 августа 2018 | 16:45
Видимо, мафия этот мост сначала строила, затем реконструировала...
Жуткая смерть, погибшим -Царствие Небесное...