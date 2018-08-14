В Италии, вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходила часть автострады

Как передает Reuters, рухнул пролет длиной около 100 метров. На мосту и под ним находились десятки автомобилей. По данным местных властей, погибло не менее 22-х человек. Глава МВД Италии Маттео Сальвини созвал кризисную комиссию. Вечером на место трагедии отправится премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Мост был возведен в 1960-х годах. Реконструкция проводилась два года назад.