Число жертв обрушения моста в Генуе увеличилось до 22 человек

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Об этом сообщил замглавы Минтранса Италии.
zukus
14 августа 2018 | 16:25
Соболезнования родным и близким погибших.
К сожалению, от подобных аварий сегодня никто не застрахован. :(((
r88w556xl4
14 августа 2018 | 16:33
zukus: Застрахован, если исполнять свои должностные обязанности. Мост старый и с 60-х годов без ремонта, о его аварийном состоянии говорилось постоянно. Вина полностью на совести чинуш, которым плевать на людей.
r88w556xl4
14 августа 2018 | 16:28
Вот это Мордор так Мордор. Власть прогнила до основания, занятая политическими интригами и коррупцией и полностью наплевав на людей. Впрочем, неудивительно, Италия родина и вотчина мафии и коррупции.
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Комментарии3
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zukus 14 августа 2018 | 16:25
Соболезнования родным и близким погибших.
К сожалению, от подобных аварий сегодня никто не застрахован. :(((
r88w556xl4 14 августа 2018 | 16:33
zukus: Застрахован, если исполнять свои должностные обязанности. Мост старый и с 60-х годов без ремонта, о его аварийном состоянии говорилось постоянно. Вина полностью на совести чинуш, которым плевать на людей.
r88w556xl4 14 августа 2018 | 16:28
Вот это Мордор так Мордор. Власть прогнила до основания, занятая политическими интригами и коррупцией и полностью наплевав на людей. Впрочем, неудивительно, Италия родина и вотчина мафии и коррупции.