Суд в Новосибирске отменил решение о признании экстремистской картины художника В. Ложкина «Великая прекрасная Россия»

Дело вернут на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщил в Твиттере председатель СПЧ Михаил Федотов.

Экстремистским материалом картину художника Алексея Куделина, широко известного под псевдонимом Василий Ложкин, в начале 2016 года признал Октябрьский райсуд Новосибирска. Причем, как следует из решения суда, специалисты в области изобразительного искусства к делу не привлекались, а главным доказательством стали выводы психолого-лингвистической экспертизы. В итоге решение суда обжаловал правообладатель. В связи с признанием картины экстремисткой в прокуратуру в феврале этого года пожаловался Совет по правам человека при президенте. В обращении подчеркивалось, что суд не принял во внимание сатирический характер картины – она, пояснили в СПЧ, высмеивает бытовой национализм и ксенофобию, а не пропагандирует их.

Картина «Великая прекрасная Россия» представляет собой условную карту, на которой Россия окружена «надписями со стереотипными националистическими высказываниями» в отношении населения сопредельных стран.

Сам Василий Ложкин заявлял, что давно продал картину и никогда не публиковал ее на своем сайте, а также не представлял ее в каталогах и на выставках.