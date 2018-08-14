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16:03, 14 августа 2018

Суд в Новосибирске отменил решение о признании экстремистской картины художника В. Ложкина «Великая прекрасная Россия»

Дело вернут на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщил в Твиттере председатель СПЧ Михаил Федотов.

Экстремистским материалом картину художника Алексея Куделина, широко известного под псевдонимом Василий Ложкин, в начале 2016 года признал Октябрьский райсуд Новосибирска. Причем, как следует из решения суда, специалисты в области изобразительного искусства к делу не привлекались, а главным доказательством стали выводы психолого-лингвистической экспертизы. В итоге решение суда обжаловал правообладатель. В связи с  признанием картины экстремисткой в прокуратуру в феврале этого года пожаловался Совет по правам человека при президенте. В обращении подчеркивалось, что суд не принял во внимание сатирический характер картины – она, пояснили в СПЧ, высмеивает бытовой национализм и ксенофобию, а не пропагандирует их.

Картина «Великая прекрасная Россия» представляет собой условную карту, на которой Россия окружена «надписями со стереотипными националистическими высказываниями» в отношении населения сопредельных стран.

Сам Василий Ложкин заявлял, что давно продал картину и никогда не публиковал ее на своем сайте, а также не представлял ее в каталогах и на выставках.

Комментарии

10

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zemljanka 14 августа 2018 | 16:18

Новосибирский суд прославился и прославил Васю Ложкина...

post_v 14 августа 2018 | 16:22

осталось выяснить, как быть с фотографиями В.Путина в Туве верхом на лошади со свастикой на уздечке?

Кому штраф за свастику выписывать – лошади, или администрации президента?

max3446 14 августа 2018 | 16:56

post_v: Гуглите. Тюркские тамги. и в следующий раз себя полным идиотом выставлять нечего. Хотя о чем это я, оппозиционный генетический мусор по определению не быть идиотом не может

agamasat 14 августа 2018 | 16:22

Эта картина просто бесценна. А сам владелец её просто озолотился.

lenin3 14 августа 2018 | 16:23

А уж картина "Иан Грозный и сын его Иван..."Репина-сплошной экстремизьм:ну не может Велуикий Рузский Цар самолично убить своего сына(Письков-то точно знает),наверняка это происки омериканцев...

post_v 14 августа 2018 | 16:32

lenin3:
=======

"...Иван Грозный однажды сказал "Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям". Когда они ехали в дороге и он заболел. Они ехали из Москвы в Петербург".

(заявление губернатора Орловской области Вадима Потомского на пресс-конференции в агентстве ТАСС по поводу установки памятника Ивану Грозному в Орле)

tks 14 августа 2018 | 16:34

lenin3: Тогда пиндосов не было, это гнусные происки папского нунция или легата Папы Римского ;)))

tks 14 августа 2018 | 16:32

Сатира в путинской России является экстремизмом!
Произведения классика сатиры - М.Е.Салтыкова-Щедрина нужно вообще печатать с оговоркой: "запрещено в России"!

chubuk 14 августа 2018 | 16:39

Здесь начинать надо не с картины, а как бы не с :
"...Довольно кровь сосать вампиры,
Тюрьмой , налогом нищетой!
У вас - вся власть , все блага мира,
А наше право - звук пустой !
Мы жизнь построим по иному-
И вот наш лозунг боевой:
ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ ТРУДОВОМУ!
А дармоедов всех долой!

Припев.

IV
Презренны вы в своём богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны тунеядцы ,
На наших спинах возвели.
Заводы , фабрики, палаты -
Всё нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того что взято грабежём... "

А вот это так совсем беда:

"...В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей.
Их имена с нашей песней победной
Станут священны мильонам людей.

На бой кровавый,
святой и правый
Марш, марш вперед,
рабочий народ.

Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим.
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим!

Смерть беспощадная всем супостатам!
Всем паразитам трудящихся масс!
Мщенье и смерть всем царям-плутократам!
Близок победы торжественный час...."

post_v 14 августа 2018 | 16:54

chubuk:
=========
миллионы людей видели памятник у выхода станции метро "Улица 1905 года".

Так скажите, кому поставлен этот памятник - москвичам, отстаивающим на баррикадах свои гражданские права, или защитникам государственного строя – казакам, разгоняющим одиночный пикет?

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