Почта России изымает из продажи посвященные МГУ конверты с ошибкой

Вместо изображения здания университета на них размещена высотка на Котельнической набережной.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе почтового оператора, речь идет всего о нескольких отделениях и только в Москве. Конверты были выпущены издательством «Иллюзион» — именно оно и несет ответственность за ошибку.