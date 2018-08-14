Почта России изымает из продажи посвященные МГУ конверты с ошибкой
Вместо изображения здания университета на них размещена высотка на Котельнической набережной.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе почтового оператора, речь идет всего о нескольких отделениях и только в Москве. Конверты были выпущены издательством «Иллюзион» — именно оно и несет ответственность за ошибку.
Комментарии4
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danko1 14 августа 2018 | 16:14
Дом вора Шувалова важнее бывшего храма науки и знаний МГУ.
На капремонт шуваловской высотки даже 3 млрд. собранных москвичами средств направили.
post_v 14 августа 2018 | 16:38
danko1:
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подзабыли, как Почта России продавала поздравительные открытки к 23 февраля - с танками "Абрамс", линкором "Миссури", истребителем F-16, истребителем-бомбардировщиком "Хорнет" или с изображением гусар Наполеона Бонапарта?
sensei54 14 августа 2018 | 16:30
Хорошо хоть не макака в камуфляже с колорадской ленточкой.
avp235 14 августа 2018 | 16:30
Новый коллекционный раритет. Учитесь делать деньги у Почты России.