Украинский режиссер Олег Сенцов будет продолжать голодовку, несмотря на плохое состояние здоровья
Он по-прежнему требует освобождения всех украинских политзаключенных в России – об этом рассказала «Эху Москвы» правозащитница Зоя Светова – она смогла пообщаться с осужденным в колонии в Ямало-Ненецком округе
Сенцов был осужден за терроризм. В последнее время в его защиту все активнее стали выступать деятели культуры и искусства, в том числе, западные.
Комментарии6
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blinorozhiy_chmo 14 августа 2018 | 16:09
Хороши видать харчи у террориста "Режиссёра".
Голодовка, так сказать, по-бандеровски. ))
r88w556xl4 14 августа 2018 | 16:41
blinorozhiy_chmo: Выйдет через 20 лет - и поест.
cromwel 14 августа 2018 | 16:23
Очень странно, что госпожа Светова не описывает его внешнее и физическое состояние. Логично бы было указать, что крайне худой, еле встает и передвигается, говорит с трудом. Но этого я не обнаружил. Возможно, если она такое напишет, а фсин выложит завтра фотку или видео доказывающую обратное, Светова окажется в глупой ситуации.
elenaj1959 14 августа 2018 | 16:33
cromwel: Вероятно, она еще просто не успела. Потерпите.
vlabumur 14 августа 2018 | 16:34
Идиотам которые считают,что Сенцов голодает напомню.
Сенцову назначена поддерживающая терапия — он принимает питательную смесь Nutridrink по 10 мерных ложек пять раз в сутки, а также препараты, улучшающие питание сердечно-сосудистой и нервной систем.
Nutrison Универсальное полноценное сбалансированное питание Может являться единственным источником питания.
Наиболее точный ответ на вопрос о том, сколько живет человек без еды, это примерно 20-25 дней, если речь идет о мужчине, который имеет массу тела 70 килограмм. Женщины и пожилые люди могут прожить без пищи немного больше. По статистике, без пищи первыми умирают молодые люди в возрасте 15-17 лет, затем, мужчины, после них пожилые люди, и самыми последними погибают женщины.
Смерть при голодании обычно наступает, когда потеря от собственного веса составляет 30-40%. Но все же среди закономерностей существуют исключения. Известен такой случай, который стал рекордом «Книги рекордов Гиннеса», когда женщина в Африке прожила без еды 102 дня. Некоторые люди могут выжить при отсутствии еды в течение 50 дней, а, некоторые погибают уже на 15 день.
uyar11 14 августа 2018 | 16:40
Он добровольно от голодовки не откажется.
Одного заключенного кормят на 86 руб.в сутки ,а его на 1100 руб.