Более десяти человек стали жертвами обрушения моста в Генуе

На помощь местным медикам направляются бригады из соседних регионов.

Точные цифры пока не известны. Телеканал «РАИ-ньюс» со ссылкой на источники в итальянском МВД сообщил, что найдены тела 11 человек, в том числе ребенка. В то же время, другие СМИ приводят неофициальные данные, согласно которым жертв вдвое больше. Отмечается, что в момент катастрофы на обвалившейся части моста находилось порядка 20 машин. Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на местную скорую помощь, что речь может идти о нескольких десятках погибших. Тем временем, спасатели достают из-под обломков выживших. Уже семерых вертолетом доставили в больницы. У многих переломы спины. Психологическая помощь понадобилась и некоторым очевидцам.

200-метровый участок автомобильного моста, проходивший над промзоной и железнодорожными путями, рухнул сегодня во время ливня и сильного ветра. По предварительным данным, потоками воды могло размыть почву. Очевидцы также говорят, что видели, как в виадук ударила молния. Кроме того, местные власти предполагают, что причиной случившегося могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. В последнее время на нем часто велись ремонтные работы.

Генконсульство России не располагает информацией о погибших или пострадавших россиянах.