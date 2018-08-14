Суд отменил решение о признании экстремистским материалом картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия»
Об этом сообщил председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Он написал в Твиттере, что совет помог художнику отменить решение районного суда в Новосибирском областном суде.
Как отмечается на сайте СПЧ, картина представляет собой стилизованную карту России в окружении надписи со стереотипными националистическими высказываниями. В ней не пропагандируются, а наоборот, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия.
Комментарии3
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nel 14 августа 2018 | 15:45
Руки прочь от Васи Ложкина! Василий, мы с тобою...
nigelliri56 14 августа 2018 | 15:51
М-да, что-то я упустил. Оказывается уже эту картину российский суд умудрился официально обозвать экстремистской. Хорошо, конечно, что он теперь передумал, но предыдущим своим решением он ярко продемонстрировал свои громаднейшие потенциальные способности.
lavrfedotovich2_0 14 августа 2018 | 15:57
ну все, асяпа может спать спокойно