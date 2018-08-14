Суд отменил решение о признании экстремистским материалом картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия»

Об этом сообщил председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Он написал в Твиттере, что совет помог художнику отменить решение районного суда в Новосибирском областном суде.

Как отмечается на сайте СПЧ, картина представляет собой стилизованную карту России в окружении надписи со стереотипными националистическими высказываниями. В ней не пропагандируются, а наоборот, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия.