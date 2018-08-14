Минфин предлагает ввести в России экологический налог
Предполагается, что он заменит платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Сегодня ведомство пояснило, что это не приведет к повышению расходов бизнеса. Деньги должны быть направлены на природозащитную деятельность, — считает главный директор портала «Эколайф Александр Самсонов.
Самсонов добавил, что единственная эффективная мера – это налог с компаний, который идет напрямую на конкретные экологические проекты.
Комментарии7
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abuvgrobu 14 августа 2018 | 15:44
Правительство только повышает налоги. Ни одного закона, ни одного указа, ни малейших действий и намёков относительно экономического роста. Потеряли берега и чувство реальности.
vladimir_veteran 14 августа 2018 | 15:46
Пора вспомнить хорошо забытое старое: ввести налог на дымы. А сельхозналог? Каждая курица, каждый куст крыжовника, каждая сотка частного поля давали гарантированный доход казне. Приплод, надои, урожайность были расчетными и казна не страдала от неурожаев.
vata_putya 14 августа 2018 | 15:47
эти геи на перержки могут принять КАКИе-НИБУДЬ закону , которые не обирают, не запрещают, не ухудшают ?
что за козлы наверху
aleksandr39 14 августа 2018 | 15:49
УРА !!!Опять бензин подорожает в России .
aleksandr39 14 августа 2018 | 15:49
УРА !!!Опять бензин подорожает в России .
tag188 14 августа 2018 | 15:52
Предполагается, что он заменит платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
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Только насколько я понимаю, эти платежи шли в региональные бюджеты, а новый налог пойдет в федеральный.
nns33 14 августа 2018 | 15:54
Сегодня по ТВ было сообщение о том,что в Челябинской области люди массово не платят за услуги ЖКХ,электроэнергию,....что привело к многомиллионным задолжностям и поставило компании на грань банкротства. Потребовали,чтобы школы подключились к "выбиванию" долгов. Если люди не платят,значит нет чем. Введение новых налогов приведёт к повальному обнищанию. Налоги необходимо понижать!