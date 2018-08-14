Минфин предлагает ввести в России экологический налог

Предполагается, что он заменит платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Сегодня ведомство пояснило, что это не приведет к повышению расходов бизнеса. Деньги должны быть направлены на природозащитную деятельность, — считает главный директор портала «Эколайф Александр Самсонов.

Самсонов добавил, что единственная эффективная мера – это налог с компаний, который идет напрямую на конкретные экологические проекты.