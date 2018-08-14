В Кремле считают необоснованными попытки США объявить Россию страной, которая представляет угрозу для мира

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Россия никогда не нарушала международных обязательств.

Накануне Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет США. На оборону будет потрачено в следующему году более 700 миллиардов долларов, в первую очередь, средства пойдут на увеличение числа военнослужащих.