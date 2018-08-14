В Кремле считают необоснованными попытки США объявить Россию страной, которая представляет угрозу для мира
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия никогда не нарушала международных обязательств.
Накануне Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет США. На оборону будет потрачено в следующему году более 700 миллиардов долларов, в первую очередь, средства пойдут на увеличение числа военнослужащих.
Комментарии17
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danko1 14 августа 2018 | 15:36
Опять пургу гонит экстремист, призывающий печень мирных оппозиционеров по асфальту размазывать, берущий взятки по сотне миллионов рублей.
arye_11 14 августа 2018 | 15:43
danko1:
"Россия угроза для всего мира..."???
Не то, чтобы необоснованно, а, скажем так - неполно.
Россия в первую очередь угроза для самой себя, а уж для мира она угроза только во вторую очередь.
lenin3 14 августа 2018 | 15:50
arye_11: в принципе,если спросить мнение Грузии,Украины и Молдавии-тогда можно и в первую очередь...
zemljanka 14 августа 2018 | 15:37
Брешет таракан.
Угроза жизни россиян, украинцеа, сирийцев.
В Лондоне - локально, в ЦАР - 3 журналиста.
На весь мир - кишка еще тонка (с).
matros__koshkin__24 14 августа 2018 | 15:38
«В Кремле считают необоснованными попытки США объявить»
Индеец обращается к вождю:
- Во всем мире уже давно пользуются именами и фамилиями, а у нас все какие-то клички. Надо менять.
- Да? Вот меня зовут Могучий Олень. Красиво?
- Красиво.
- Жену мою зовут Серебристая Лилия. Красиво?
- Красиво.
- Дочь мою зовут Нежный Цветок. Красиво?
- Красиво.
- Получается, твои претензии необоснованы. Ступай отсюда, Свиной Хер.
seryj_wolk 14 августа 2018 | 15:50
matros__koshkin__24: Спонсорам терроризма не нравится бюджет (внутреннее дело) США. А США на их недовольство плювали.
aleksandr39 14 августа 2018 | 15:38
Кремль считает ,что война в Украине которую ведет Россия это " детские шалости "
testmeter 14 августа 2018 | 15:50
aleksandr39: Ихтамнет, это местное ополчение, заблудившиеся добровольцы и отпускники. Оружие из шахт и военторгов. Никаких нарушений
ostapbey 14 августа 2018 | 15:38
А что Трамп ответил Путину на этот вопрос??
.
"А вы докажите"??
Даже??
ivar1964 14 августа 2018 | 15:42
// ...Россия никогда не нарушала международных обязательств.//
Гомерический хохот!
mavviomi 14 августа 2018 | 15:45
А где делся тот придурок, который по кацапскому ТВ про ядерный пепел рассказывал? Кстати, подстрекательство к войне это уголовная статья. Его еще не судят?
kryimzdick 14 августа 2018 | 15:46
Эту лапшу можно только для внутреннего употребления пользовать
kondrakr 14 августа 2018 | 15:52
Ох, шутник! Ох, юморист....
tanjushatwo 14 августа 2018 | 15:52
Врут как дышат
om7 14 августа 2018 | 15:54
допрыгался недобонапарт.
tag188 14 августа 2018 | 15:56
А что думают по этому поводу, семьи погибших, в сбитом Боинге?
klegg 14 августа 2018 | 15:56
///По словам Пескова, Россия никогда не нарушала международных обязательств.///
Навк, видимо, как обычно, не в курсе.