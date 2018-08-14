В то же время есть сведения, что погибших, как минимум, 20 человек, но они не подтверждены.

На момент катастрофы на мосту находились около 20 транспортных средств. Обрушился участок примерно в 200 метров. Мост был построен в середине 60-х годов, его состояние уже давно вызывало опасения у специалистов.