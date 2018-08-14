По меньше мере 11 человек погибли, 12 получили травмы в результате обрушения моста в Генуе — таковы данные МВД Италии
В то же время есть сведения, что погибших, как минимум, 20 человек, но они не подтверждены.
На момент катастрофы на мосту находились около 20 транспортных средств. Обрушился участок примерно в 200 метров. Мост был построен в середине 60-х годов, его состояние уже давно вызывало опасения у специалистов.
Комментарии1
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porvana_v_klochya 14 августа 2018 | 15:53
Отличный повод для янкелей ввести еще какие-нибудь санкции против РФ. Ну а что? Ведь с провокацией британских спецслужб со Скрипалями прокатило, ввели эти ...зданутые на всю голову потомки беглых каторжников и убийц санкции против РФ без малейших на то оснований.