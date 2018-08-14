Всемирное антидопинговое агентство ждет реакции на свои предложения по восстановлению в правах РУСАДА

Дать ответ российским спортивным властям надо до 25 августа.

Российское антидопинговое Агентство было признано несоответствующим кодексу ВАДА еще в ноябре 15-го года. После допингового скандала в отечественной легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации в правах неоднократно переносилось, поскольку российской стороне необходимо было выполнить ряд условий. На сегодня их осталось два – предоставить доступ к пробам, хранящимся в московской Лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием. И принятие с докладом Ричарда Макларена, прежде всего в пункте участия государства в подменах допинг-проб.

Президент ВАДА Крейг Риди напомнил, что исполком организации 20 сентября планирует вновь рассмотреть вопрос восстановления РУСАДА. И надеется, что российская сторона выполнит оставшиеся условия дорожной карты.

Напомним, что министр спорта России Павел Колобков ранее опроверг официальное признание доклада Макларена.