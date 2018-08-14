Всемирное антидопинговое агентство ждет реакции на свои предложения по восстановлению в правах РУСАДА
Дать ответ российским спортивным властям надо до 25 августа.
Российское антидопинговое Агентство было признано несоответствующим кодексу ВАДА еще в ноябре 15-го года. После допингового скандала в отечественной легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации в правах неоднократно переносилось, поскольку российской стороне необходимо было выполнить ряд условий. На сегодня их осталось два – предоставить доступ к пробам, хранящимся в московской Лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием. И принятие с докладом Ричарда Макларена, прежде всего в пункте участия государства в подменах допинг-проб.
Президент ВАДА Крейг Риди напомнил, что исполком организации 20 сентября планирует вновь рассмотреть вопрос восстановления РУСАДА. И надеется, что российская сторона выполнит оставшиеся условия дорожной карты.
Напомним, что министр спорта России Павел Колобков ранее опроверг официальное признание доклада Макларена.
Комментарии4
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yralez 14 августа 2018 | 15:10
Тут Олимпиада в Петербурге считай уже куплена, а они опять мельдоний просят не применять.
opiatnovyi63 14 августа 2018 | 15:23
Вождь никогда ни в чём не признается! Это его кредо...
cosmo_ 14 августа 2018 | 15:34
А в убийстве Кеннеди тоже признаться надо??
В унижении Анжелы Дэвис.... В притеснении индейцев... В сегрегации в конце концов...
splin2 14 августа 2018 | 15:55
cosmo_: // осталось два – предоставить доступ к пробам, хранящимся в московской Лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием. И признание участия государства в подменах допинг-проб.//
СКР потому и не передает, что анализ этих проб подтвердит факт участия государства.)))