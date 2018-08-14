Руководство Натали Турс опровергает сообщения о приостановке работы

Утром такая информация появилась на сайте туроператора. Эксперты не исключают, что к этому может быть причастен администратор странички.

Технической ошибкой назвали в Натали Турс информацию о приостановке деятельности. Туроператор ведёт переговоры с инвесторами, рассчитывает возобновить отправку туристов с 1 октября, сказал гендиректор Натали Турс Владимир Воробьёв. Подчеркнул: размещённое утром на сайте сообщение о приостановке работы не соответствует действительности. Оно появилось по ошибке «из-за человеческого фактора», цитата по РБК. На главной странице турфирмы сейчас указано, что продажа туров приостановлена по 30 сентября включительно. И возобновится в первый день октября. Первоначальная информация возможно вызвана конфликтом администратора сайта со своим руководством из-за невыплаченной зарплаты. Этого исключают участники агентского рынка, знакомые с ситуацией. Их мнение приводит сайт Ассоциации туроператоров России. В союзе туриндустрии сомневаются, что Натали Турс сможет возобновить работу. Причина – большие долги перед партнёрами и туристами, отметила пресс-секретарь Ирина Тюрина. Она считает, что формулировка о приостановке работы не могла появиться без указания руководства турфирмы.

Натали Турс в начале июля объявила об отмене всех оплаченных туров и приостановке продажи новых до конца сентября. Глава компании Владимир Воробьёв тогда заверил, что речи о прекращении работы не идёт. Ущерб клиентов компании по оценкам экспертов и СМИ превысил миллиард рублей.