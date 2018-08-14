Защита Улюкаева продолжит добиваться отмены его приговора в Верховном суде России

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева продолжит добиваться отмены его приговора в Верховном суде России. При этом адвокат Тимофей Гриднев отметил Интерфаксу, что возможность направления жалобы в Европейский суд пока не обсуждалась.



Сегодня Мосгорсуд отказался передать кассационную жалобу на приговор в президиум суда. Это связано с тем. Что он не нашел каких-либо нарушений законов, которые могли повлиять на исход дела.