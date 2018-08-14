Украинский режиссер Олег Сенцов будет продолжать голодовку, несмотря на плохое состояние здоровья. Он по-прежнему требует освобождения всех украинских политзаключенных в России – об этом рассказала «Эху Москвы» правозащитница Зоя Светова – она смогла пообщаться с осужденным в колонии в Ямало-Ненецком округе.

Сенцов был осужден за терроризм. В последнее время в его защиту все активнее стали выступать деятели культуры и искусства, в том числе, западные.