Олег Сенцов будет продолжать голодовку, несмотря на плохое состояние здоровья
Украинский режиссер Олег Сенцов будет продолжать голодовку, несмотря на плохое состояние здоровья. Он по-прежнему требует освобождения всех украинских политзаключенных в России – об этом рассказала «Эху Москвы» правозащитница Зоя Светова – она смогла пообщаться с осужденным в колонии в Ямало-Ненецком округе.
Сенцов был осужден за терроризм. В последнее время в его защиту все активнее стали выступать деятели культуры и искусства, в том числе, западные.
Комментарии11
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abuvgrobu 14 августа 2018 | 15:11
Да плевать на него. Пусть хоть дышать откажется в знак протеста. Его проблемы. Невелика птица.
gjht 14 августа 2018 | 15:12
Комедия зашла слишком далеко.
Объяснение может быть только одно Сенцов-Каплан , это Вечный Жид....
abuvgrobu 14 августа 2018 | 15:50
gjht: Вот и ответ, отчего местные и не местные жиды на говно исходят. Своего пытаются отмазать.. Для этих он прежде всего не террорист, не потенциальный убийца, не режиссер даже, а единокровный жидок.
jjuddgge_ddrredd 14 августа 2018 | 15:13
Эти "деятели культуры" - продажные бездарности. Их главная цель - и рыбку съесть, и на Х*** сесть. Кому только не лизали задницу все эти Марки Захаровы и Евгении Мироновы - бандюку Тельману Измаилову, Лужкову, Путину. Теперь лизнули Западный исэблишмент с целью получить какие-то преференции - премии, гастроли. Пуська райотна Алёхина сейчас премию какую-то получила. ТЕАТРАЛЬНУЮ! По Евроньюс показывали. УжОс!!
Чулпан Хаматова и её фонд. Расследования в махинациях. Фонд доктора Лизы - мошенничество расследуется. Тьфу!
Сенцов же просто пешка в грязных играх "деятелей культуры"...хе-хе.
Сенцов конечно не террорист, а хулиган. По СПРАВЕДЛИВОСТИ должен был бы получить "двушечку, не более. Испытывал Я к нему некое сочувствие.
Но теперь Я его просто не понимаю, зачем он подставляется и портит себе репутацию ОКОНЧАТЕЛЬНО.
Эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела.
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
При всём сочувствии к Сенцову, котороё всё-таки остаётся, любой чел в тюрьме вызывает сочувствие, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+Ярошенко которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?
Так что Моё конечное мнение. Пусть сидит. 25 лет. Как Бут+Ярошенко.....хе-хе.
Мораль. А вот не надо было двери поджигать. И орать "Сала Украине" в нашем Крыму.
jjuddgge_ddrredd 14 августа 2018 | 15:16
jjuddgge_ddrredd:
ЗЫ. Западные"деятели культуры" - такие же ничтожества, как и отечественнгые.
Голливудские "звёзды" Мэрил Стрип и ТОм Хэнкс - антитрамповские омерзительные фашиствующие лицемеры, эти "звёзды" дутые. То, что они поддерживают crooked Hillary - говорит об их пустоголовости и то, что они обычные libtards.
Талантливые продюссеры раскрутили этих бездарностей.
Настоящие звёзды - это Клинт Иствуд, Сталлоне (да, Сталлоне - Великая Звезда, как бы т.н. "интеллектуалы" не морщились). Но это прошлое Голливуда.
Движение #metoo лживо и лицемерно. Как и всё, что происходит в современном Голливуде.
"Либералы" в сегодняшней Америке - это фашисты. "Либералы" от культуры в Европе, России (их называют у нас либерастами) - фашисты.
Помните гениальное пророчество сэра Черчилля? Напоминаю.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" (с)
pantera_1 14 августа 2018 | 15:14
У россиян 37 год настал, а они веселы и счастливы (большинство). Потому что "на Украине в разы хуже". Глупцы.
palmcoast___ 14 августа 2018 | 15:20
pantera_1:
Нам всем до 37го еще 19 лет топать. А Сенцов почему то не желает возвращаться на Украину., ему в России годами голодать хочется.
tks 14 августа 2018 | 15:32
palmcoast___: А что, у него сегодня есть путь возврата на Украину??
cosmo_ 14 августа 2018 | 15:29
Задолбали со своим якобы "режиссером"...
Это просто Сенцов, без всяких тупых обозначений и прозвищ...
А по поводу голодания - пусть спасибо скажет подельникам, кот его сдали.
В том числе и совсем недавно на Украине, который лично передавал ему взрывчатку - егро то кто "пытал" - Порошенко???
fosst13 14 августа 2018 | 15:30
Ути-пути, кому-то не нас*ать?
rasterzayka 14 августа 2018 | 15:30
Я не могу сказать ничего об этом человеке. Я его не знаю. Не знаю лично, не знаю как режиссера.
Но при мысли о том, что человек добровольно идет на мучительную голодную смерть, угасает и умирает каждый день ради того, чтобы его соотечественников выпустили из путинских рашистских застенок, мне становится понятно, что я даже близко не смею трепать его имя в обыденном суетливом будничном контексте. Это великий человек, настоящий украинец. К гнусным россиянским тварям, кто делает вид, что его не существует, или тем, кто презрительно морщит носы и говорит "Плевать на какого-то х@хла!", у меня в принципе нет вопросов и мне им нечего сказать. Я только обращаюсь к украинцам. Вы видите, что они творят с вами? Они вас убивают, они вас мучают, они вас унижают и вытирают о вас ноги. Им плевать на ваши жизни, на ваших детей. Им не нужны вы и ваши дома. Им нужно только чтобы вас не было. От слова совсем. Ни тризуба, ни "ще не вмерла", ни "садок вишневий коло хати", ни Шевченко, ни Батурина, ни Мазепы, ни раскаяния Хмельницкого, ни Стуса, ни Левка Лукьяненко, ни Лины Костенко. Чтобы вместо вас было бессловесное стадо манкуртов, которые не знают и не хотят знать ни про голодомор, ни про "меньшиковские яблочки", ни про сосланных в лагеря, ни про замученных до смерти, ни про никогда так и нерожденных.
Поэтому лейтмотив один: не прощайте. Ничего никогда им не прощайте! Когда слыша мову, эти подонки будут трусливо поджимать свои хвосты, заползая в свои замерзшие клозеты, тогда мир будет знать, что справедливость существует. И поэтому сегодня мы, беларусы, молимся за вас, за Сенцова и за вашу правду. Вы - наша надежда и вы наш путеводный маяк в мраке совкового лукашенковского беспредела, санкционированного Москвой.