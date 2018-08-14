Не менее 11 человек стали жертвами обрушения виадука в городе Генуя на севере Италии, сообщает телеканал «РАИ-ньюс» со ссылкой на источники в итальянском МВД.

Ранее местные СМИ утверждали, что погибших десятки. Впрочем, на месте происшествия образовались завалы. На мосту находилось много автомобилей. На фотографиях, которые распространяются в соцсетях видно, что отсутствует пролет длиной около сотни метров.

На месте происшествия находятся десятки карет Скорой помощи. Местные власти полагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций моста.

Работу спасателей осложняет плохая погода.

Российскому генконсульству в Генуе пока неизвестно, пострадали ли граждане России при обрушении моста.