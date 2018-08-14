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15:01, 14 августа 2018

Не менее 11 человек стали жертвами обрушения виадука в городе Генуя на севере Италии

Не менее 11 человек стали жертвами обрушения виадука в городе Генуя на  севере Италии, сообщает телеканал «РАИ-ньюс» со ссылкой на источники в  итальянском МВД.

Ранее местные СМИ утверждали, что погибших десятки. Впрочем, на месте происшествия образовались завалы. На мосту находилось много автомобилей. На фотографиях, которые распространяются в соцсетях видно, что отсутствует пролет длиной около сотни метров.

На месте происшествия находятся десятки карет Скорой помощи. Местные власти полагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций моста.

Работу спасателей осложняет плохая погода.

Российскому генконсульству в Генуе пока неизвестно, пострадали ли граждане России при обрушении моста.

Комментарии

2

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zemljanka 14 августа 2018 | 15:27

Соболезнования, Генуя.

servelat 14 августа 2018 | 15:36

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