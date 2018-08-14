Украинский режиссер Олег Сенцов оценивает свое состояние как «предкритическое»

Об этом в интервью RТVi заявила правозащитница Зоя Светова. Она рассказала, что общалась с Сенцовым два часа в палате в присутствии начальника колонии и еще двух сотрудников.

По его словам, режиссера содержат в хорошей, чистой четырехместной палате, врачам колонии Сенцов доверяет, при этом они не дают никаких прогнозов.

Напомним, — Сенцов осужден на 20 лет за терроризм, он голодает уже более 90 дней, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.