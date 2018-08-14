Украинский режиссер Олег Сенцов оценивает свое состояние как «предкритическое»
Об этом в интервью RТVi заявила правозащитница Зоя Светова. Она рассказала, что общалась с Сенцовым два часа в палате в присутствии начальника колонии и еще двух сотрудников.
По его словам, режиссера содержат в хорошей, чистой четырехместной палате, врачам колонии Сенцов доверяет, при этом они не дают никаких прогнозов.
Напомним, — Сенцов осужден на 20 лет за терроризм, он голодает уже более 90 дней, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии10
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abuvgrobu 14 августа 2018 | 14:41
Бесконечный спектакль с этим террористом в главной роли уже порядком поднадоел..
Тюрьма Мэйз, в Северной Ирландии, 1981 год..
Голодовка ирландцев- только вода и соль
Имя Организация Начало голодовки Дата смерти Продолжительность голодовки
Бобби Сэндс ИРА 1 марта 5 мая 66 дней
Фрэнсис Хьюз ИРА 15 марта 12 мая 59 дней
Рэймонд Маккриш ИРА 22 марта 21 мая 61 день
Пэтси О’Хара ИНОА 22 марта 21 мая 61 день
Джо Макдоннелл ИРА 8 мая 8 июля 61 день
Мартин Хёрсон ИРА 28 мая 13 июля 46 дней
Кевин Линч ИНОА 23 мая 1 августа 71 день
Киран Дохерти ИРА 22 мая 2 августа 73 дня
Томас Макэлви ИРА 8 июня 8 августа 62 дня
Майкл Девайн ИНОА 22 июня 20 августа 60 дней
dataan 14 августа 2018 | 14:52
Более 90 дней!? Голодает?!
Да он Миссия! :)))))))))))))))
На колени все, на колени!!!
vladislav 14 августа 2018 | 15:02
dataan: "Да он Миссия! "
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Дебил, ты даже не знаешь, как пишется слово "мЕссия".
По сути - да, он получает поддерживающую терапию. И слава Богу.
sg96 14 августа 2018 | 15:13
vladislav:
А может на мове мессия пишется "миссия" Этот так сказать "язык" совершенно ебанут и непредсказуем
Ка будет кот
Кит
А кит?
..
echo_shar 14 августа 2018 | 14:54
abuvgrobu:
Голодовка Сенцва - только сало и картоха.
Шел 2048 год... )))
tv_victim 14 августа 2018 | 14:41
Но года три-четыре еще поголодает....
skuulll 14 августа 2018 | 14:49
Скоро 100 дней. Круглая дата. По этому случаю он сожрет 5 банок пюрешек?)
echo_shar 14 августа 2018 | 14:57
А может Сенцов сам себя наказывает? Чувство вины заело? Он же виновник гибели многих людей.
Он собирал и возил деньги для нацистских батальонов на Донбасс.
dmitry35 14 августа 2018 | 14:59
Сам себе режиссёр, сам себе врач, сам себе оценивает своё состояние. Тихо, сам с собою. левою рукою....
sg96 14 августа 2018 | 15:05
Значит скоро начнутся критические дни? То есть жопой есть тогда не сможет? Хорошо что предупредил. Протеин могут и перрорально товарищи ввести, им без разницы.