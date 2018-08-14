В Пекине сочли некоторые положения военного бюджета США вмешательством во внутренние дела Китая
Оборонное ведомство страны отметило, что КНР выступает против того, чтобы любая страна сотрудничала с Тайванем, который является частью Китая. Новый бюджет раскритиковали и в Москве.
Накануне Дональд Трамп подписал документ, который предполагает выделение на оборону в следующем году более 700 миллиардов долларов.
Новый военный бюджет США показывает, что страна собирается развивать своё вооружение. Об этом «Эху Москвы» сказал военный обозреватель Александр Гольц. Гольц добавил, что США также планируют создавать малые ядерные боеприпасы.
Комментарии6
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ukov 14 августа 2018 | 14:42
Уже создавали бомбу "Малыш",например.
vaka257 14 августа 2018 | 14:45
Про Тайвань старая песня.США как помогали так и будут продолжать оказывать военную помощь Тайваню.
hiryrg 14 августа 2018 | 14:51
Ладно там, помидоровый султанчик безбашенный возмущается. Но Китай? Вы чего? У вас товарооборот с США самый высокий в мире. Проблем хотите, что-ли? Или опять, как обычно показуха очередная?
ostapbey 14 августа 2018 | 15:07
hiryrg: hiryrg вот ,неужели помидоровый султанчик и китайский ширпотреб подавит??
Рис то ладно.. бульдозерами с яблоками..
Щи и из лебеды можно готовить..
С тараканом даже..
kochar 14 августа 2018 | 15:06
Что это так жалобно зачирикали ?
Кишка тонка или очко не железное?
zemljanka 14 августа 2018 | 15:07
Пожиратели смерти уже захватили министерство магии?..