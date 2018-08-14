В Пекине сочли некоторые положения военного бюджета США вмешательством во внутренние дела Китая

Оборонное ведомство страны отметило, что КНР выступает против того, чтобы любая страна сотрудничала с Тайванем, который является частью Китая. Новый бюджет раскритиковали и в Москве.

Накануне Дональд Трамп подписал документ, который предполагает выделение на оборону в следующем году более 700 миллиардов долларов.

Новый военный бюджет США показывает, что страна собирается развивать своё вооружение. Об этом «Эху Москвы» сказал военный обозреватель Александр Гольц. Гольц добавил, что США также планируют создавать малые ядерные боеприпасы.