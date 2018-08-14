Мужчину, находившегося за рулем автомобиля, въехавшего в ограду парламента в Лондоне, подозревают в совершении теракта
Мужчину, который находился за рулем автомобиля, въехавшего в ограду парламента в Лондоне, подозревают в совершении теракта. Водитель практически сбил полицейских, которые находились неподалеку, — рассказал ВВС очевидец Джейсон Вильямс. Подозреваемого задержали сразу после произошедшего. От его действий в итоге пострадали два человека. Для обсуждения теракта у здания парламента сегодня должен собраться чрезвычайный комитет британского правительства.
Комментарии3
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petrivanov 14 августа 2018 | 14:48
Мусульманином этот человек просто не может быть - Кадыров подтвердит!
ukov 14 августа 2018 | 14:53
petrivanov:
зачем Кадыров?
//В Великобритании социологи провели исследование и выяснили, что самое популярное имя новорожденных мальчиков - Мухаммед. В рейтинге имен это сейчас номер один. Мусульманский друг обходит, таким образом, завсегдатаев такого рода хит-листов - и Джека и Джеймса, и Гарри и Чарли.//(с)
bosen48 14 августа 2018 | 15:02
Опять Россия?!
У меня складывается впечатление, что Россия страна неограниченных возможностей.