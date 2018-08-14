Мужчину, находившегося за рулем автомобиля, въехавшего в ограду парламента в Лондоне, подозревают в совершении теракта

Мужчину, который находился за рулем автомобиля, въехавшего в ограду парламента в Лондоне, подозревают в совершении теракта. Водитель практически сбил полицейских, которые находились неподалеку, — рассказал ВВС очевидец Джейсон Вильямс. Подозреваемого задержали сразу после произошедшего. От его действий в итоге пострадали два человека. Для обсуждения теракта у здания парламента сегодня должен собраться чрезвычайный комитет британского правительства.