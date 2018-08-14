Десятки людей, возможно, погибли, в результате обрушения моста близ итальянской Генуи

Об этом сообщают местные СМИ. В момент происшествия на мосту находилось много автомобилей. На фотографиях, которые распространяются в соцсетях видно, что отсутствует пролет длиной около сотни метров.

На месте происшествия находятся десятки карет Скорой помощи. Местные власти полагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций моста.