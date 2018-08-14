Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на ограждение возле здания парламента в Лондоне

Полиция рассматривает случившееся как теракт. В связи с происшествием на заседание соберется чрезвычайный комитет британского правительства «Кобра».

Инцидент произошел сегодня примерно в половине восьмого утра. Седан серебристого цвета на большой скорости въехала в железобетонное заграждение у Вестминстерского дворца. На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, что капот машины сильно деформировался. Как, передает Би-би-си, очевидцам действия водителя показались преднамеренными. Он задержан. Теперь его подозревают в совершении преступлений, связанных с терроризмом. Известно, что мужчине около 30 лет. Он был единственным, кто находился в машине, оружия в ней не нашли. Подозреваемого доставили в полицейский участок, там он содержится под стражей. В Скотланд-Ярде сказали, что проводят контртеррористическую операцию. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе с собаками. К зданию парламента прибыли более десятка машин полиции, пожарные и кареты скорой помощи. Двое пешеходов были госпитализированы. В экстренной службе подчеркивают, что их травмы не представляют угрозы для жизни. Район происшествия эвакуирован и оцеплен. Станция метро «Вестминстер» закрыта на вход и выход пассажиров.

Как сообщили в российском посольстве в Лондоне, наши соотечественники в результате инцидента не пострадали. Дипломаты находятся на связи с британскими правоохранительными органами. Россиянам рекомендовали избегать район происшествия и другие места скопления людей в центре города. В диппредставительстве напомнили, что уровень террористической угрозы в Великобритании остается «серьезным», четвертым по пятибалльной шкале, что означает большую вероятность терактов".

Напомним, дополнительные ограждения у стен парламента установили после прошлогоднего мартовского теракта. 52-летний террорист Халид Масуд въехал в толпу людей на Вестминстерском мосту, после чего убил полицейского. Тогда в общей сложности пять человек погибли, около 50 пострадали.