СМИ: Освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна вызвало эффект разорвавшейся бомбы

Освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна вызвало эффект разорвавшейся бомбы, — сообщают местные и зарубежные СМИ.

Как передает Радио Азатутюн, Апелляционный суд Армении рассматривал данное решение все последние дни прошедшей недели в закрытом режиме. Отмена ареста как меры пресечения бывшего президента может оказаться победой Роберта Кочаряна, считает обозреватель сайта Armenia.im. С другой стороны, это говорит о том, что в стране существует независимый суд, способный принимать подобные решения. Однако, уверен автор публикации, у такого поворота событий есть и другой аспект: на деле Апелляционный суд «приговорил» Кочаряна к публичной политической деятельности – к тому, чего второй президент Армении умело избегал все десять лет после своего президентства, прячась за спины других политиков. Такая тактика, считает обозреватель, обусловлена понимаем того, что он неконкурентоспособен в «открытом поле», и потому, по сути, его освобождение — это победа Никола Пашиняна. Новый лидер Армении, отмечается в публикации, поставил перед необходимостью следующего шага не только Кочаряна, но и всё политическое пространство, которое образовалось вокруг него.

В коцне июля специальная следственная служба Армении предъявила бывшему президенту обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.