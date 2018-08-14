Услуги сервиса карпулинга могут подорожать
Власти хотят заставить пользователей оплачивать расходы водителей только по безналичному расчету, чтобы облегчить взимание налогов. Об этом сегодня пишет газета Коммерсант.
Сегодня же стало известно, что правительство планирует повысить тарифы ЖКХ, однако в следующем году, из-за повышения НДС, изменение тарифов будет разбито на два этапа — с 1 января и с 1 июля.
Комментарии2
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danko1 14 августа 2018 | 14:14
И за что эта воровская власть так ненавидит население безропотных рабов?
cromwel 14 августа 2018 | 14:22
Дерут абсолютно все и везде. Лиж бы урвать. И чего это народ так власть не любит?