Услуги сервиса карпулинга могут подорожать

Власти хотят заставить пользователей оплачивать расходы водителей только по безналичному расчету, чтобы облегчить взимание налогов. Об этом сегодня пишет газета Коммерсант.

Сегодня же стало известно, что правительство планирует повысить тарифы ЖКХ, однако в следующем году, из-за повышения НДС, изменение тарифов будет разбито на два этапа — с 1 января и с 1 июля.