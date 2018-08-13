Акция «Марш матерей» планируется не только в Москве, но и в Екатеринбурге

Как сообщает издание Znak.com, гражданские активисты анонсировали выступление 15-го августа без специального сбора в конкретном месте. Они предлагают людям ходить по городу с игрушками в руках, фотографироваться с ними и выкладывать снимки в сети.

Тем временем, мать фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой, Юлия, рассказала радиостанции «Эхо Москвы», что собирается принять участие в завтрашнем «марше матерей».

Марш матерей – это ответ общества на неадекватное преследование граждан со стороны государства. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал адвокат Илья Новиков. Новиков добавил, что если у дела уже есть определённый резонанс, то нельзя останавливаться на полпути и надо максимально привлекать к нему общественное внимание.