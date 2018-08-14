Защита Алексея Малобродского обнаружила в материалах дела замену одного из протоколов допроса свидетельницы
Защита обвиняемого по делу «Седьмой студии» Алексея Малобродского обнаружила в материалах дела замену одного из протоколов допроса свидетельницы. Документ, который практически ничем не отличается от старого протокола, содержит в себе новые показания, усиливающие позицию обвинения. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Малобродского Ксения Карпинская. Адвокат также сообщила, что Алексей Малобродский уже обратился в ФСБ с просьбой проверить действия следователей на признаки фальсификации доказательств. На этом же основании защита на сегодняшнем заседании в Басманном суде заявила отвод следователю, однако судья ходатайство отклонил.
Комментарии1
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abuvgrobu 14 августа 2018 | 14:23
Ворёнок продолжает изворачиваться. А не так давно он "при смерти" вроде был, тяжело больным прикидывался.. Или что, выздоровел уже ?..