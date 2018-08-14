Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии и рассказала о его состоянии. Сам Сенцов назвал свое состояние «предкритическим». О своей беседе с ним Светова 14 августа рассказала RTVI.

По словам Световой, она разговаривала с режиссером два часа в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Правозащитница беседовала с Сенцовым в его палате. Она добавила, что режиссер находится в «хорошей и чистой» четырехместной палате.