Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии и рассказала о его состоянии
Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии и рассказала о его состоянии. Сам Сенцов назвал свое состояние «предкритическим». О своей беседе с ним Светова 14 августа рассказала RTVI.
По словам Световой, она разговаривала с режиссером два часа в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Правозащитница беседовала с Сенцовым в его палате. Она добавила, что режиссер находится в «хорошей и чистой» четырехместной палате.
Комментарии7
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danko_babka 14 августа 2018 | 14:11
Где бабка данко1 опущенная спец по режиссёрам?
liberastanakol 14 августа 2018 | 14:12
По логике после 60 ти дней голодовки он должен уже ласты склеить.
cromwel 14 августа 2018 | 14:18
liberastanakol: Скоро 1000 дней. книга рекордов Гинесса призадумалась: сейяас вносить или пождать скажем , дней до трехсот?
dmitry35 14 августа 2018 | 14:14
Сколько россиян находятся в застенках украинских спецслужб? Эхо - расскажите об этом.
sg96 14 августа 2018 | 14:14
О чем вообще речь, бля??? Что за цирк устроили?? В любой стране мира за подготовку теракта закрыдли бы любого. Это без разговоров. Есть сомнения в следствии? Так и просите показать материалы. С хера ли этого пидара вдруг отпускать то? Толдько потому что жрать перестал? Так это его личное дело. Он предъявил заведомо невыполнимые условия, на которые также ни одна страна в мире не пошла быф. Отпустить всех скаклов из Российских тюрем. Ну не хера себе! Так скалы спокойно потом в Россию будут ездить грабить и убивать. Кто-нибудть потом опять жрать бросит и весь мир потребует чтобы их отпустили..
100 дней как то же жрал через жопу. Осталось еще лет 19...
ЗЫ А если Бут объявит голодовку с требованием отпуститьь всех россиян, Трамп отпустит, как считаете, гомячки? Пидары двуличные все, кто сейчас за Сенцова начнет слезы лить и Россию обвинять. А ведь Бут тоже ничего не сделал. Якобы только готовил. В чем разница, скоты лживые??
erpetkur 14 августа 2018 | 14:23
sg96: "Так отпустите, вам же легче будет. Пусть жизнь накажет, пусть жизнь осудит." (с)
velbkeirf1 14 августа 2018 | 14:17
Вайнштейн никаких терактов не готовил, кто из правозащитников позаботится о нем?