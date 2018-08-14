Защита Алексея Улюкаева продолжит добиваться отмены приговора в Верховном суде России
Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева продолжит добиваться отмены приговора в Верховном суде России. Об этом заявляют адвокаты Улюкаева. Ранее Мосгорсуд отклонил их кассационную жалобу, сочтя, что каких-либо существенных нарушений, которые могли бы послужить основаниями для отмены или изменения приговора, не допущено.
Улюкаев был приговорен к 8 годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей по обвинению в получении взятки в два миллиона долларов от главы Роснефти Игоря Сечина.
Комментарии1
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jetsam 14 августа 2018 | 14:12
правильно.
пусть озвучат заказчика.