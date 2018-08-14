Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Его сумма 716 миллиардов долларов – это на 4 процента больше, чем предусмотренные ассигнования на текущий год. Выступая на церемонии подписания на военной базе, Дональд Трамп подчеркнул, что в этом году бюджет был увеличен и достиг рекордной цифры.
Среди прочего документ предусматривает меры по противодействию влиянию России. В частности, на вооружение американской армии планируется поставить новые типы ядерных зарядов, продолжится финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, предусмотрена помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от Москвы. Кроме того, замораживается сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу.
Зампред сенатского Комитета по обороне и безопасности Евгений Серебренников говорит, что решение об увеличении военного бюджета США «наполнено милитаристскими устремлениями».
Россия не сможет соревноватсья с США в гонке вооружений, — такое мнение радиостанции «Эхо Москвы» высказал колумнист русской службы Deutsche Welle Константин Эггерт. Эггерт уверен, что в российском руководстве в ближайшее время встанет вопрос, как снижать международную напряженность.
Комментарии6
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om7 14 августа 2018 | 14:05
Трещит по всем швам вовкина "внешняя политика".
ss2020 14 августа 2018 | 14:11
скоро лилипуты первыми побегут абрамсы встречать!)))
liberastanakol 14 августа 2018 | 14:16
ss2020: Фсё каклы... Трамп ваш. ПЭРЭМОГА!.
cromwel 14 августа 2018 | 14:14
Чисто конкретный пацан Трамп уделал нашего пацана.
bmrt 14 августа 2018 | 14:16
Так называемое "российское руководство" всё равно будет напрягать народонаселение несчастливой страны в попытках "ущущить супостата".
Ждём - с очередных налогов... Даже без традиционного "тьфу".
pravdatut 14 августа 2018 | 14:26
Уровень жизни населения России и стран мира в 2017 г
Чтобы реально оценить уровень жизни в разных странах и был составлен рейтинг уровня жизни, который включает в себя такие факторы как заработная плата, качество медицины и образования, свобода для ведения предпринимательской деятельности, уровень безопасности, экология, уровень коррупции, личная свобода и ряд других факторов. Представляем вашему вниманию рейтинг уровня жизни населения России и стран мира в 2017 году, составленный популярным институтом Legatum Institute, на основании которого были определены самые лучшие страны для проживания в 2017 году и страны, где жизнь людей находится на грани выживания.
Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2017 год
Итак, согласно составленному рейтингу, по уровню жизни в 2017 году Россия находится на 90 месте (Украина на 85 месте) среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По экономическим показателям Россия находится на 95 месте, свободе предпринимательства - 88 месте, по уровню коррупции и эффективность управления страной - 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по качеству образования на 35 месте, и уровне свободы граждан – на 89 месте среди стран мира.
На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норвегия.
Источник: Уровень жизни населения России и стран мира в 2017 году сайт bs-life.ru