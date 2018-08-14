Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Его сумма 716 миллиардов долларов – это на 4 процента больше, чем предусмотренные ассигнования на текущий год. Выступая на церемонии подписания на военной базе, Дональд Трамп подчеркнул, что в этом году бюджет был увеличен и достиг рекордной цифры.

Среди прочего документ предусматривает меры по противодействию влиянию России. В частности, на вооружение американской армии планируется поставить новые типы ядерных зарядов, продолжится финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, предусмотрена помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от Москвы. Кроме того, замораживается сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу.

Зампред сенатского Комитета по обороне и безопасности Евгений Серебренников говорит, что решение об увеличении военного бюджета США «наполнено милитаристскими устремлениями».

Россия не сможет соревноватсья с США в гонке вооружений, — такое мнение радиостанции «Эхо Москвы» высказал колумнист русской службы Deutsche Welle Константин Эггерт. Эггерт уверен, что в российском руководстве в ближайшее время встанет вопрос, как снижать международную напряженность.