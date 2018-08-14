Минстрой в ближайшее время подготовит свою позицию по двухэтапному росту тарифов ЖКХ в следующем году
Глава министерства Владимир Якушев пообещал, что будут учтены все плюсы и минусы.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предлагает повысить тарифы ЖКХ 1 января – более чем на полтора процента и с 1 июля – почти на два с половиной процента.
Эти меры вынужденные, — сказал ТАСС эксперт Аналитического центра при правительстве Дмитрий Хомченко. По его словам, увеличение НДС всегда влияет на потребителей, и сфера ЖКХ не исключение. Он говорит, что повышение тарифов необходимо, потому что рост НДС влечет увеличение налогов, которые организации коммунального комплекса отчисляют в бюджеты. И это увеличение необходимо компенсировать, а компенсирует его потребитель, точно так же как после любых других налогов. Сами организации или отрасль ничего от этого повышения не получат. А рост в соответствии с инфляцией — произойдет он летом, произойдет он зимой, произойдет он в три этапа — для потребителя более благоприятен, потому что, конечно, лучше плавный рост расходов, чем скачкообразный одномоментный.
Как говорят в правительстве, рост платы не превысит инфляцию в 4%.
Первый раз тарифы могут вырасти 1 января на 1,7%. Второй раз услуги ЖКХ подорожают 1 июля еще на 2,4%.
Комментарии7
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bozk 14 августа 2018 | 13:44
Сплошные победы и прорывы
vezdehod 14 августа 2018 | 13:50
А мне то старому померещилось, что по уменьшению - совсем плохой стал.
navsegda 14 августа 2018 | 13:48
Оценят все плюсы и минусы ??? Какие к е... тут плюсы ?
aleksandr39 14 августа 2018 | 13:49
Минстрой предложил ежедневно повышать тарифы ЖКХ и цены на бензин и продукты ,тогда рост цен и тарифов будет незаметен для народа который смотрит вечерами программы про Украину ,которые идут теперь каждый вечер в зомбоящике .
tag188 14 августа 2018 | 13:51
Как-то жиденько выглядит повышение на 1,5 и затем на 2,5%
Народ вас выбрал на 6 лет, дал все полномочия и полный карт-бланш доверия. И еще наш народ любитель "жесткой" руки.
Поэтому дерите его в три шкуры. Чтоб глаза повылазили.
Повышайте каждый раз в 2 раза. И конфискация жилья у тех, кто не платит более полугода. Даром, что ли такой аппарат силовиков содержите?
polsan 14 августа 2018 | 13:58
А про какие плюсы говорил министр, при повышении цен плюсы разве бывают?! )
oldpartizan 14 августа 2018 | 14:05
polsan: смотря в чей карман