Минстрой в ближайшее время подготовит свою позицию по двухэтапному росту тарифов ЖКХ в следующем году

Глава министерства Владимир Якушев пообещал, что будут учтены все плюсы и минусы.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предлагает повысить тарифы ЖКХ 1 января – более чем на полтора процента и с 1 июля – почти на два с половиной процента.

Эти меры вынужденные, — сказал ТАСС эксперт Аналитического центра при правительстве Дмитрий Хомченко. По его словам, увеличение НДС всегда влияет на потребителей, и сфера ЖКХ не исключение. Он говорит, что повышение тарифов необходимо, потому что рост НДС влечет увеличение налогов, которые организации коммунального комплекса отчисляют в бюджеты. И это увеличение необходимо компенсировать, а компенсирует его потребитель, точно так же как после любых других налогов. Сами организации или отрасль ничего от этого повышения не получат. А рост в соответствии с инфляцией — произойдет он летом, произойдет он зимой, произойдет он в три этапа — для потребителя более благоприятен, потому что, конечно, лучше плавный рост расходов, чем скачкообразный одномоментный.

Как говорят в правительстве, рост платы не превысит инфляцию в 4%.

Первый раз тарифы могут вырасти 1 января на 1,7%. Второй раз услуги ЖКХ подорожают 1 июля еще на 2,4%.