Кремль призывает «не ровнять под одну гребенку» все дела по фактам публикаций в соцсетях
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно. Он отметил, что некоторые случаи «находятся за гранью разумного».
Между тем, сегодня стало известно об очередном подобном случае. Жительницу Абакана Лидию Байнову внесли в список экстремистов из-за публикации ВКонтакте, рассказал «Эху Москвы» ее адвокат, Владимир Васин. Он подчеркнул, что приговора по делу еще нет.
Комментарии16
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bozk 14 августа 2018 | 13:41
Кремль сам себя призвал?
vezdehod 14 августа 2018 | 13:48
Ну...И что из этого следует и как это нужно понимать?
danko1 14 августа 2018 | 13:54
vezdehod: Может это понять надо так, что публичное признание Песковым по ЦТ о подаренной ему свадьбе за сотню миллионов рублей олигархом нужно тоже рассмотреть в индивидуально, однозначно расценивая её как взятку в особо крупном размере должностному лицу, особо приближенному к президенту?
pmasel 14 августа 2018 | 13:56
danko1: И "размазать печень по асфальту". )))
eduard53 14 августа 2018 | 13:44
Ясен пень, неча всем ретивым местечковым правоохренителям равнять недовольных под одну гребёнку, забывая о пожизненном кремлёвском постояльце - главном гребенщике ...
zloy_sok 14 августа 2018 | 13:44
Сами признают уже что "за гранью" но все продолжается и ни кого не наказывают....Значит не хотят.
ss2020 14 августа 2018 | 13:48
А КУДА СМОТРЯт вовахранительные органы!???)))
askol2016 14 августа 2018 | 13:49
Гэбэшные диванно-компьютерные войска вычесывают соцсети своей единой гребенкой, поскольку даже мелкая рыбешка в большом количестве дает большие звезды на погоны
agamasat 14 августа 2018 | 13:49
по истине уже, при слове Родина, начинает замирать и дрожать сердце...
navsegda 14 августа 2018 | 13:52
Что бы маятник качнулся в обратную сторону градус маразма должен дойти до предела , ещё не время
wuwer 14 августа 2018 | 13:52
Ну да... со сроками надо в разброс, не всем под одну гребёнку...
кому 5, другому 10,....вон тому 2 условно, патомушто занёс
cromwel 14 августа 2018 | 13:55
Кого-кого призвали? Это как унтер-офицерская вдова, сама себя выпорола
vasya_von_smetankin 14 августа 2018 | 13:57
Ну, прямо заголовок для очередной диссертации напрашивается:
Дмитрий Песков. "За Гранью Разумного"
hiryrg 14 августа 2018 | 13:57
Призываю ВСЕХ! Удаляйте себя из VK!
jetsam 14 августа 2018 | 14:00
@«не ровнять под одну гребенку»@
конечно. абсолютно.
пригожинским - 11.80 в кассе
остальным - 3 года бесплатной валки леса.
wojskowy Марек Качоровски 14 августа 2018 | 14:02
Как малолеток за танец в Церкви, то без всяких призывов -ДВУШЕЧКУ. В Кремле видимо сидят неучи, если подкладывают Президенту на подпись принятые Госдумой Законы и не могут просчитать последствия их применения: Один тупой Депутат предложил, 300 других не вникая дружно проголосовали, а те кто в Кремле должны экспертизу сделать прежде чем Президенту на подпись давать, видать грамотно это сделать не могут. А может быть и другое, все всё понимают и самое главное понимают, против кого его можно применять, а против кого нельзя. А Кремль всегда подскажет где свои, а где остальное быдло.