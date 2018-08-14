Кремль призывает «не ровнять под одну гребенку» все дела по фактам публикаций в соцсетях

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно. Он отметил, что некоторые случаи «находятся за гранью разумного».

Между тем, сегодня стало известно об очередном подобном случае. Жительницу Абакана Лидию Байнову внесли в список экстремистов из-за публикации ВКонтакте, рассказал «Эху Москвы» ее адвокат, Владимир Васин. Он подчеркнул, что приговора по делу еще нет.