Британские полицейские рассматривают инцидент с наездом автомобиля в Лондоне как теракт
Соответственно, к расследованию подключилось контртеррористическое подразделение. Мужчина, который находился в автомобиле, взят под стражу.
Напомним, — инцидент произошел утром, неподалеку от здания парламента автомобиль въехал в заграждение. Два человека получили незначительные травмы.
Комментарии5
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dimitrios_pagourtzis 14 августа 2018 | 13:45
Да зачем что то расследовать? Обвиняйте сразу во всем "руку Москвы" как обычно.
sagen 14 августа 2018 | 14:24
dimitrios_pagourtzis: Нет, в этот раз обгадились другие. Москва не успела. С Литвиненко обделались, со Скрипалями тоже по самые уши в дерьме. И что интересно, никто уже не слушает вранье из Кремля - гдевашиаргументы? Даже Миша Леонтьев заткнулся. Вот они, в курсе рубля и в прочих прелестях.
liberastanakol 14 августа 2018 | 13:49
Путен - АСТАНАВИСЬ! Скока можно....
sg96 14 августа 2018 | 13:57
Все ДТП в Ебенено Сраколевстве считать терактами, организованными Кремлем. Эдак столько же можно будет санкций ввести!!
dmitry35 14 августа 2018 | 14:10
Однозначно: Путин, "Новичок", происки Москвы, империя Зла, водитель автомобиля - агент ФСБ, итог - новые санкции против России.