Британские полицейские рассматривают инцидент с  наездом автомобиля в Лондоне как теракт

Соответственно, к расследованию подключилось контртеррористическое подразделение. Мужчина, который находился в автомобиле, взят под стражу.

Напомним, — инцидент произошел утром, неподалеку от здания парламента автомобиль въехал в заграждение. Два человека получили незначительные травмы.