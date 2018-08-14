В аэропорту Внуково благополучно приземлился самолет, у которого отказал один двигатель
На борту Боинга было более 500 российских туристов — они возвращались с Кипра. Это был чартерный рейс. Уточняется, что неисправность была обнаружена во время полета. Другие подробности не приводятся.
Комментарии10
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ss2020 14 августа 2018 | 13:43
СКОРО ТОЛЬКО ПОЕЗДОМ...!)))
pravdatut 14 августа 2018 | 13:44
Самолет расейский, четырехмоторный ?
razval74 14 августа 2018 | 13:47
Скока? Стоячие места уже появились?
zemljanka 14 августа 2018 | 13:48
Спасибо пилотам.
И Всевышнему. Не проморгал.
medvin 14 августа 2018 | 13:52
Boeing 747SR... - такой на 550 чел.
vasya_von_smetankin 14 августа 2018 | 13:55
Та, подумаешь.
Наши "Арматы" вообще без двигателей стоять могут.
jetsam 14 августа 2018 | 13:58
спасибо фирме боинг.
сделано с запасом.
raffal 14 августа 2018 | 14:02
Замечательная, позитивная новость!
Замечательный продукт "пиндоского" авиапрома и замечательные пилоты. Люди остались живы и это самое главное. Надеюсь, что в этом не будет разногласий между "хомячками" (я из них) и "портянками", моими оппонентами ;)
neyexo 14 августа 2018 | 14:05
Страхует принцип ЕТОПС - двухмоторный самолет летает по такому маршруту, что бы быть в 60-ти или 120-минутной доступности от запасного аэропорта. Чтобы долететь на 1 моторе.
a_111111 14 августа 2018 | 14:15
Не надо летать чартерными рейсами непонятных компаний....