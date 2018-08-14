В Ереване противники освобождения бывшего президента Армении сорвали его пресс-конференцию

В Ереване противники освобождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна сорвали его пресс-конференцию. Генпрокуратура страны пообещала оспорить решение суда, который накануне отпустил Кочаряна на свободу.

Группа активистов с криками «Убийца» ворвалась в здание гостиницы, где планировалось общение Роберта Кочаряна с прессой. Его охрана пыталась помешать, но сделать этого не удалось. Люди поднялись на 9й этаж, забежали в зал, экс-президента Армении там не было. Тогда активисты стали скандировать лозунги с требованием отправить Кочаряна в тюрьму до конца жизни. Его обвиняли в убийстве митингующих в ходе мартовской демонстрации 2008го года. Тогда погибли 10 человек, более двухсот пострадали. Кочарян по сообщениям ряда местных СМИ покинул отель, где хотел сегодня встретиться с журналистами. А протестующие решили продолжать манифестацию у здания Апелляционного суда. Он вчера освободил из-под стражи бывшего президента Армении. Суд решил, что политик обладает неприкосновенностью. Кочарян проходит по делу о свержении конституционного строя. Решение суда обещала обжаловать Генпрокуратура Армении. Это станет возможным, как только ведомство получит бумаги из суда об освобождении Кочаряна, сообщает ТАСС. У здания генпрокуратуры проходит митинг, на нём требуют вернуть бывшего лидера Армении под стражу.

По делу о свержении конституционного строя в Армении также проходит бывший министр обороны Микаел Арутюнян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который 10 лет назад командовал ереванским гарнизоном.