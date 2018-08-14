Мать фигурантки дела «Новое величие» Анны Павликовой примет участие в «Марше матерей», который пройдёт завтра

Мать фигурантки дела «Новое величие» Анны Павликовой, Юлия сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что примет участие в «Марше матерей», который пройдет завтра в Москве.

Женщина отметила, что собирается сделать это вопреки рекомендации адвокатов, опасающихся, что участие в несанкционированной акции может иметь негативные последствия.

«Я не вижу в этом митинге ничего оппозиционного. Это просто митинг в поддержку детей. Это мирное шествие в поддержку Ани, Маши и других детей. Мы не собираемся нести лозунги, мы просто пройдем с игрушками и все», — подчеркнула она. «Это моя гражданская позиция».