Мать фигурантки дела «Новое величие» Анны Павликовой примет участие в «Марше матерей», который пройдёт завтра
Мать фигурантки дела «Новое величие» Анны Павликовой, Юлия сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что примет участие в «Марше матерей», который пройдет завтра в Москве.
Женщина отметила, что собирается сделать это вопреки рекомендации адвокатов, опасающихся, что участие в несанкционированной акции может иметь негативные последствия.
«Я не вижу в этом митинге ничего оппозиционного. Это просто митинг в поддержку детей. Это мирное шествие в поддержку Ани, Маши и других детей. Мы не собираемся нести лозунги, мы просто пройдем с игрушками и все», — подчеркнула она. «Это моя гражданская позиция».
Комментарии6
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danko1 14 августа 2018 | 13:14
Мать Анны Павликовой, по её же словам, всегда голосовала за Путина.
И даже поддержка ею Путина не защитит её и её дочь от репрессий и беззакония, установленного им.
timwlad85 14 августа 2018 | 13:18
Мать фигурантки дела «Новое величие» Анны Павликовой примет участие в «Марше матерей», который пройдёт завтра
Мать фигурантки дела «Новое величие» Анны Павликовой Юлия примет участие в «Марше матерей», который пройдёт завтра. Об этом сама Юлия рассказала «Эху Москвы». Юлия добавила, что это акция в поддержку детей, и она не видит в ней ничего оппозиционного.
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Ну вообще то власть разбирает дело и дело родственников обращаться к властям чтобы знать результаты.
А устраивать акции это и есть протест против действий властей.
Значить есть антигосударственный заговор с целью смены власти и собственников.
Ну тут коли взялся за гуж,не говори что не дюж и соответственно за всё надо платить.
Ну а устраивать протесты по причине того что не удалось убить миллионы в ходе смены собственников и при свержении власти,это вызов всем тем кого они хотели убить и лишить всего.
Так что господа,не будите лихо пока оно тихо.
Многим не нравится что какие то шалавы угрожают их собственности ,жизни их детей и родственников.
Так что вурдулачка тварь сука сионистская ублюдочная еврейская жидовская сука бродячая госпожа Павликова и её сторонники,многие не согласны с тем чтобы стать жертвами мародёрства таких козлов жидобандероских как вы.
dorin1987 14 августа 2018 | 13:29
_: /А устраивать акции это и есть протест против действий властей./ - Т.е. Вы намекаете на то, что таки власть гноит девочек? Да и как конституционное право может быть против действия властей? Значит Вы намекаете на то, что власть РФ - антиконституционная?
Давайте-как быстренько попятьтесь, а то наговорили на штраф от куратора :)
nns33 14 августа 2018 | 13:20
Если не матери заступятся за своих детей,то кто ? Матерей понять можно. Нельзя понять тех,кто запрещает матерям выйти и поддержать детей. Сидят две девочки,почти дети. Больные,необходимо лечение и тишина. Прошло достаточно времени.но только сейчас обратили внимание.Это абсурдная ситуация.
agamasat 14 августа 2018 | 13:36
как бы власть окончательно не рехнулась и не устроила Кровавую Среду, по аналогии с Кровавым Воскресеньем 1905 года. А ведь чувствую, что это когда-нибудь да произойдет, и уже совсем скоро.
askol2016 14 августа 2018 | 13:57
Если следовать логике адвокатов, то тогда не надо выходить на акции за освобождение Сенцова. Ведь это может сорвать переговоры по его освобождению?