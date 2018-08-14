Москва встревожена новым военным бюджетом США

Зам.министра иностранных дел Сергей Рябков завил, что особую озабоченность вызывает объем военных ассигнований.

Напомним, — минувшей ночью во время церемонии на военной базе в штате Нью-Йорк, Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2019 финансовый год в объеме 716 миллиардов долларов США.

«Это решение президента, конгресса Соединенных Штатов, наполнено милитаристскими устремлениями, наполнено противостоянием к Российскому государству», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников об увеличении военного бюджета США. «Россия неоднократно высказывала свою миролюбивую политику. Тем не менее, не смотря на ассиметричность мер, которые предполагается предпринимать, нам надо более интенсивно развивать нашу экономику и более активно использовать возможности работы нашего дипломатического корпуса для снижения общей напряженности», — подчеркнул сенатор.