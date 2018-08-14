Москва встревожена новым военным бюджетом США
Зам.министра иностранных дел Сергей Рябков завил, что особую озабоченность вызывает объем военных ассигнований.
Напомним, — минувшей ночью во время церемонии на военной базе в штате Нью-Йорк, Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2019 финансовый год в объеме 716 миллиардов долларов США.
«Это решение президента, конгресса Соединенных Штатов, наполнено милитаристскими устремлениями, наполнено противостоянием к Российскому государству», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников об увеличении военного бюджета США. «Россия неоднократно высказывала свою миролюбивую политику. Тем не менее, не смотря на ассиметричность мер, которые предполагается предпринимать, нам надо более интенсивно развивать нашу экономику и более активно использовать возможности работы нашего дипломатического корпуса для снижения общей напряженности», — подчеркнул сенатор.
Комментарии56
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pravdatut 14 августа 2018 | 14:05
Мировой рейтинг стран по уровню жизни дан GoToRoad на 2016 г.
Лучшая страна по уровню жизни населения в 2016 году — Новая Зеландия.
Отметим наиболее интересные изменения, по сравнению с 2015 годом:
РФ опустилась на 37 пунктов
Доминиканская Республика поднялась на 13 пунктов
Великобритания поднялась на 5 пунктов
США опустились на 6 пунктов
Финляндия поднялась на 6 пунктов
Дания опустились на 6 пунктов
И так, РФ на 95 месте, Белорусь-98, Азербайджан-103, Украина-107 месте. Великая энергетическая держава не далеко убежала от Украины !!!
dedctolet 14 августа 2018 | 14:21
Ну очень миролюбивая политика,особенно в отношении ближних соседей,да и дальних тоже.От этого "миролюбия"гибнут тысячами граждане Украины,Сирии,Грузии,да и своих не жалеют.Искандерам теперь не до смеха