Кремль обратил внимание на дело «Нового величия»

В Кремле обратили внимание на резонансное дело, связанное с активистками движения «Новое величие», которых обвиняют в организации экстремистского сообщества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что это очень резонансное дело. Идет разбирательство, идет следствие. Конечно, мы обратили внимание на этот весьма резонансный случай», — сказал Д.Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, связанный с возможным проведением в Москве акции «Марш матерей».