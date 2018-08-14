Z Архив новостей новости
5 24 6 6126
13:03, 14 августа 2018

Кремль обратил внимание на дело «Нового величия»

В  Кремле обратили внимание на  резонансное дело, связанное с  активистками движения «Новое величие», которых обвиняют в  организации экстремистского сообщества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что это очень резонансное дело. Идет разбирательство, идет следствие. Конечно, мы  обратили внимание на этот весьма резонансный случай», — сказал Д.Песков во  вторник журналистам, отвечая на  вопрос, связанный с  возможным проведением в Москве акции «Марш матерей».

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

andreykochnev 14 августа 2018 | 13:06

http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

tvitov66 14 августа 2018 | 13:08

andreykochnev: сторе ботексное величие с удивлением посмотрело на новое величие и начал смутно догадываться что ему втирают дичь

ajsenev 14 августа 2018 | 13:11

Они обратили внимание. Снизошли. И что? А дальше, как всегда будет сказано, что всё решает суд. А у нас, как известно, самый независимый в мире суд.

andreykochnev 14 августа 2018 | 13:15

tvitov66:
... всему своё ВРЕМЯ и МЕСТО !!!

tvitov66 14 августа 2018 | 13:19

andreykochnev: было уже ... но с глухарём - говорят был вкусным, но лишь оттянуло конец

putin2018 14 августа 2018 | 13:08

http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
Putin 2018 (International Criminal Court & International Criminal Tribunal)

danko1 14 августа 2018 | 13:08

Действительно, случай резонансный, когда сотрудники ФСБ сами являются провокаторами, организуя якобы террористическую группу из молодежи, которые даже не подозревали о том, что они террористы.
Но случай закономерный, когда власть больна шпиономанией и поиском врагов, которых на пустом месте власть создает сама, пытаясь запугать всех.
Старый, испытанный еще Сталиным, метод.

vladimirgornitsky 14 августа 2018 | 13:16

danko1:
Вообще-то при Сьталине существовали и реальные молодежные ячейки. Не террористические и не антикоммунистические даже - антисталинские. Про одну такую ячейку написал автобиогарафическую книгу Жигулин. С участником второй я был знаком. Он отсидел свое, потом, после 20 съезда, стал журналистом и писателем. В путинские времена он, выступавший против Сталина, помалкивал. Объяснял, что за себя не боится, боится испортить карьеру сына врача, который какой-то высокий пост занимает.

buzukin1909 14 августа 2018 | 13:33

vladimirgornitsky: Вот што значит вовремя впендюрить :) Вы не за себя бойтесь, а за детей и за того парня - и все будет в порядке. Называется процесс просто - профилактическая работа по предупреждению терроризма - всего-то...

danko1 14 августа 2018 | 13:36

vladimirgornitsky: Согласна. Люди запуганы были на всю жизнь.
Но даже при Сталине сотрудники Конторы не занимались созданием таких ячеек, чтобы потом их разоблачать.

vladimirgornitsky 14 августа 2018 | 14:13

danko1:
Ну, при Сталине антисоветские организации просто выдумывали, не было необходимости заморачиваться их реальным созданием.

vasya_von_smetankin 14 августа 2018 | 13:13

Быть не в курсе дела – важнейшая государственная функция Кремля.

tks 14 августа 2018 | 13:14

Эта реакция всё равно, как если бы обер-эсэсовец ответил евреям на их жалобы о положении в гетто.

gregor 14 августа 2018 | 13:17

Кремль обратил внимание на дело «Нового величия»
-------------------------------------------------------------------------
Скоро Путин расскажет ,что как ему объясняли ,эти девочки копать собирались подкоп с берегов Байкала в Кремль . Им так нарисовал провокатор и засунул в карман . Сразу арестованы за попытку совершить диверсии .
Путин уже в ......так скажем не совсем ... воспринимает ... действительность ... . Ему можно подсовывать всякую ересь ,маразм и мультики ,и он надувая щёки верит этим идиотизмам . Вместе с 86 % телевизионного растениеводства .
Вот такая страна ,с таким большинством .
Ни дорог ,ни друзей .
Одни шпиёны ,деверсанты и " патриоты" ,уровня ясельного восприятия .

peresvet73 14 августа 2018 | 13:18

Ну и кто экстремист?! Дети тихо игравшие в свои ролевые игры. или эфэсбэшники, раздувшие скандал на всю страну и вызвавшие народное возмущение и митинги протеста? В РФ - экстремистская сама власть, и больше никто!

ss2020 14 августа 2018 | 13:19

такие нафталинные методички у гэбэшников вовы... просто новая жизнь для новых смертей!)))

ss2020 14 августа 2018 | 13:21

Вова населению рф: А ПОД ДИЧЬ БУДЕШЬ...!???)))

citizeneco 14 августа 2018 | 13:28

Потому и «обратили внимание», что будет проведён «Марш матерей», в Кремле боятся общественного внимания, которое он может привлечь, а так бы и не чухнулись, продолжая произносить свои мантры про «независимый суд».

trender 14 августа 2018 | 14:04

citizeneco: Да. Проблема в том, что Гвардия может отказаться бить матерей. Всем понятно, что это была провокация Эшников, которым нужны показатели по поимкам "экстремистов" и такие провокации прямо запрещены законом. А они вовлекли туда и подставили ещё несовершеннолетнюю. Это не только не по закону, но и не по "понятиям". Разгонять и бить матерей, которые протестуют против этого безобразия тоже не по "понятиям" Дети и матери - это святое даже для уголовников. И за "беспредел" спрашивают строго.
И, вот, если бравые гвардейцы не будут дубасить матерей и детей, то они будут выходить все больше и больше и чем это кончится - неизвестно. Система в таком шатком состоянии, что может рухнуть не только от черного лебедя, которого реально боится власть, но и от пролетавшего мимо и какнувшего на неё воробья. "Раз, и клюнул таракана, вот и нету великана".

valeriy_n 14 августа 2018 | 13:29

Имена провокаторов в студию!

srk2658lu 14 августа 2018 | 13:32

ПЕсков обратил внимание?
"Идёт разбирательство, идёт следствие?"
Какое важное оправдание!
Оно будет идти ещё год. Это у нас умеют...
А дело-то провокационное от ФСБ....

alex362 14 августа 2018 | 13:33

Саурон решил обратить свое всевидящее око в сторону нового величия. Что не предвещает его участникам ничего хорошего - сейчас полетят двушечки с трешечками...

olaris 14 августа 2018 | 13:37

Вместо всех ребят на скамье подсудимых должен сидеть провокатор из ФСБ, который по сути занимался моральным растлением малолетних и побуждением к антигосударственной деятельности. В здоровом Государстве именно его судили бы, а не этих несчастных девочек. Задача нормального государства не в том, чтобы плодить преступников, а том, чтобы предотвращать преступления. Не ожесточать молодых посадками, а воспитывать лояльность к государству.

ppvngavr 14 августа 2018 | 13:59

Позор Кремля и его опричнины на столетия!

Самое обсуждаемое

Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 113 6 9505 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 132 6 15107 07.08
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

А надо будет – ногами будем пинать, а надо будет – повесим публично на площади. И ничего вы не сделаете. Понимаете, это то, что называют выученной беспомощностью…

5 227 6 21705 10.08
#слушать 01:46:35 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Интервью Разворот

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

10 лет российско-грузинской войне Российская власть воспринимает Грузию, кто бы ни был – Ельцин, Медведев, Путин – как сателлита и как зону своей собственной ответственности, грубо говоря…

5 139 6 29513 07.08
#слушать 12:07 8читать ;смотреть $скачать 2.8 МБ
Kгрузия, осетия, рф, конфликты, политика, видео, передачи
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 108 6 11521 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 354 6 37999 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 294 6 34084 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13859 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 135 6 16687 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 350 6 44269 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 8224 09.08
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 111 6 14553 08.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 88 6 11902 09.08
Kмосква, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 229 6 31933 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 160 6 22720 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Отдельным чиновникам выгодны потоки беженцев. Они не думают, что будет потом, что будет через 10 лет. Это люди-однодневки, которым важно сейчас набить свои карманы…

5 60 6 8869 08.08
#слушать 42:14 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kукраина, видео, сетевизор, политика, передачи

Популярное за неделю

Новости

Новый экологический налог вместо действующих сборов за загрязняющие выбросы предлагает ввести Минфин Проект поправок в Налоговый кодекс опубликован на портале нормативных правовых актов…

5 4 6 19883
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 166 6 172888 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 111 6 14553 08.08
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Довыпендривался Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)»...

5 645 6 480058 09.08
Kобщество, мнения
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 319 6 206783 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7185516
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3611591

Сегодня в эфире