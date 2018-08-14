Кремль обратил внимание на дело «Нового величия»
«Мы знаем, что это очень резонансное дело. Идет разбирательство, идет следствие. Конечно, мы обратили внимание на этот весьма резонансный случай», — сказал Д.Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, связанный с возможным проведением в Москве акции «Марш матерей».
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
andreykochnev 14 августа 2018 | 13:06
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
tvitov66 14 августа 2018 | 13:08
andreykochnev: сторе ботексное величие с удивлением посмотрело на новое величие и начал смутно догадываться что ему втирают дичь
ajsenev 14 августа 2018 | 13:11
Они обратили внимание. Снизошли. И что? А дальше, как всегда будет сказано, что всё решает суд. А у нас, как известно, самый независимый в мире суд.
andreykochnev 14 августа 2018 | 13:15
tvitov66:
... всему своё ВРЕМЯ и МЕСТО !!!
tvitov66 14 августа 2018 | 13:19
andreykochnev: было уже ... но с глухарём - говорят был вкусным, но лишь оттянуло конец
putin2018 14 августа 2018 | 13:08
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
Putin 2018 (International Criminal Court & International Criminal Tribunal)
danko1 14 августа 2018 | 13:08
Действительно, случай резонансный, когда сотрудники ФСБ сами являются провокаторами, организуя якобы террористическую группу из молодежи, которые даже не подозревали о том, что они террористы.
Но случай закономерный, когда власть больна шпиономанией и поиском врагов, которых на пустом месте власть создает сама, пытаясь запугать всех.
Старый, испытанный еще Сталиным, метод.
vladimirgornitsky 14 августа 2018 | 13:16
danko1:
Вообще-то при Сьталине существовали и реальные молодежные ячейки. Не террористические и не антикоммунистические даже - антисталинские. Про одну такую ячейку написал автобиогарафическую книгу Жигулин. С участником второй я был знаком. Он отсидел свое, потом, после 20 съезда, стал журналистом и писателем. В путинские времена он, выступавший против Сталина, помалкивал. Объяснял, что за себя не боится, боится испортить карьеру сына врача, который какой-то высокий пост занимает.
buzukin1909 14 августа 2018 | 13:33
vladimirgornitsky: Вот што значит вовремя впендюрить :) Вы не за себя бойтесь, а за детей и за того парня - и все будет в порядке. Называется процесс просто - профилактическая работа по предупреждению терроризма - всего-то...
danko1 14 августа 2018 | 13:36
vladimirgornitsky: Согласна. Люди запуганы были на всю жизнь.
Но даже при Сталине сотрудники Конторы не занимались созданием таких ячеек, чтобы потом их разоблачать.
vladimirgornitsky 14 августа 2018 | 14:13
danko1:
Ну, при Сталине антисоветские организации просто выдумывали, не было необходимости заморачиваться их реальным созданием.
vasya_von_smetankin 14 августа 2018 | 13:13
Быть не в курсе дела – важнейшая государственная функция Кремля.
tks 14 августа 2018 | 13:14
Эта реакция всё равно, как если бы обер-эсэсовец ответил евреям на их жалобы о положении в гетто.
gregor 14 августа 2018 | 13:17
Кремль обратил внимание на дело «Нового величия»
-------------------------------------------------------------------------
Скоро Путин расскажет ,что как ему объясняли ,эти девочки копать собирались подкоп с берегов Байкала в Кремль . Им так нарисовал провокатор и засунул в карман . Сразу арестованы за попытку совершить диверсии .
Путин уже в ......так скажем не совсем ... воспринимает ... действительность ... . Ему можно подсовывать всякую ересь ,маразм и мультики ,и он надувая щёки верит этим идиотизмам . Вместе с 86 % телевизионного растениеводства .
Вот такая страна ,с таким большинством .
Ни дорог ,ни друзей .
Одни шпиёны ,деверсанты и " патриоты" ,уровня ясельного восприятия .
peresvet73 14 августа 2018 | 13:18
Ну и кто экстремист?! Дети тихо игравшие в свои ролевые игры. или эфэсбэшники, раздувшие скандал на всю страну и вызвавшие народное возмущение и митинги протеста? В РФ - экстремистская сама власть, и больше никто!
ss2020 14 августа 2018 | 13:19
такие нафталинные методички у гэбэшников вовы... просто новая жизнь для новых смертей!)))
ss2020 14 августа 2018 | 13:21
Вова населению рф: А ПОД ДИЧЬ БУДЕШЬ...!???)))
citizeneco 14 августа 2018 | 13:28
Потому и «обратили внимание», что будет проведён «Марш матерей», в Кремле боятся общественного внимания, которое он может привлечь, а так бы и не чухнулись, продолжая произносить свои мантры про «независимый суд».
trender 14 августа 2018 | 14:04
citizeneco: Да. Проблема в том, что Гвардия может отказаться бить матерей. Всем понятно, что это была провокация Эшников, которым нужны показатели по поимкам "экстремистов" и такие провокации прямо запрещены законом. А они вовлекли туда и подставили ещё несовершеннолетнюю. Это не только не по закону, но и не по "понятиям". Разгонять и бить матерей, которые протестуют против этого безобразия тоже не по "понятиям" Дети и матери - это святое даже для уголовников. И за "беспредел" спрашивают строго.
И, вот, если бравые гвардейцы не будут дубасить матерей и детей, то они будут выходить все больше и больше и чем это кончится - неизвестно. Система в таком шатком состоянии, что может рухнуть не только от черного лебедя, которого реально боится власть, но и от пролетавшего мимо и какнувшего на неё воробья. "Раз, и клюнул таракана, вот и нету великана".
valeriy_n 14 августа 2018 | 13:29
Имена провокаторов в студию!
srk2658lu 14 августа 2018 | 13:32
ПЕсков обратил внимание?
"Идёт разбирательство, идёт следствие?"
Какое важное оправдание!
Оно будет идти ещё год. Это у нас умеют...
А дело-то провокационное от ФСБ....
alex362 14 августа 2018 | 13:33
Саурон решил обратить свое всевидящее око в сторону нового величия. Что не предвещает его участникам ничего хорошего - сейчас полетят двушечки с трешечками...
olaris 14 августа 2018 | 13:37
Вместо всех ребят на скамье подсудимых должен сидеть провокатор из ФСБ, который по сути занимался моральным растлением малолетних и побуждением к антигосударственной деятельности. В здоровом Государстве именно его судили бы, а не этих несчастных девочек. Задача нормального государства не в том, чтобы плодить преступников, а том, чтобы предотвращать преступления. Не ожесточать молодых посадками, а воспитывать лояльность к государству.
ppvngavr 14 августа 2018 | 13:59
Позор Кремля и его опричнины на столетия!