Минэкономразвития предлагает проиндексировать тарифы ЖКХ в 2019 году дважды
Минэкономразвития предлагает проиндексировать тарифы ЖКХ в 2019 году дважды: с 1 января на 1,7%, и с 1 июля – на 2,4%.
Министерство поясняет, что первое повышение связано с ростом НДС с 18 до 20% с 1 января.
Комментарии5
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nemez1 14 августа 2018 | 12:42
развалив экономику страны минэкраз хочет не повысить тарифы жкх, а повесить население.
tvitov66 14 августа 2018 | 12:48
nemez1: не понятно почему только дважды? Ведь в году целых 365 дней!
y3emen1 14 августа 2018 | 12:45
ну, про первое повышение ясно, спасибо вове. а про следующее кому уря кричать?
spb_aborigen 14 августа 2018 | 12:46
А почему только дважды?
neitral_n 14 августа 2018 | 12:50
Прочитав первый абзац, мне показалось, что тарифы проиндексируют с сторону уменьшения. Увы мне, там был и второй абзац.... Абзац, альбац и вообще писец!