Минэкономразвития предлагает проиндексировать тарифы ЖКХ в 2019 году дважды: с 1 января на 1,7%, и с 1 июля – на 2,4%.

Министерство поясняет, что первое повышение связано с ростом НДС с 18 до 20% с 1 января.