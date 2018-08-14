Россия намерена продолжать с США диалог по контролю над вооружениями

Об этом заявил зам.главы МИДа Сергей Рябков, комментируя подписанный Дональдом Трампом закон об оборонном бюджете.

В целом Москва выразила сожаление о планах Соединенных Штатов нарастить силы ПРО в Европе. Рябков завил, что «накачка военного бюджета разрушает систему международной безопасности».