Россия намерена продолжать с США диалог по контролю над вооружениями
Об этом заявил зам.главы МИДа Сергей Рябков, комментируя подписанный Дональдом Трампом закон об оборонном бюджете.
В целом Москва выразила сожаление о планах Соединенных Штатов нарастить силы ПРО в Европе. Рябков завил, что «накачка военного бюджета разрушает систему международной безопасности».
Комментарии4
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cattt 14 августа 2018 | 12:43
Вот это правильно, негоже самой бряцать, дай другим побряцать.
tvitov66 14 августа 2018 | 12:52
cattt: сперва самим нужно научится контролировать мультики, что в манеже мелкий дрыщь на весь мир показывает
leonty 14 августа 2018 | 12:47
А намерениями США на этот счет он поинтересовался?
y3emen1 14 августа 2018 | 12:51
leonty: зачем, по телевизору диалог, как принято в рф