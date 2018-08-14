Протестующие сорвали пресс-конференцию бывшего президента Армении Роберта Кочеряна

Активисты ворвались в зал гостиницы Эрибуни, где планировалась встреча политика с журналистами.

Накануне апелляционный суд Еревана освободил Кочеряна в связи с тем, что он пользуется конституционной неприкосновенностью. В коцне июля специальная следственная служба Армении предъявила бывшему президенту обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.