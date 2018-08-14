Президент Турции заявил о бойкоте электронной продукции из США в ответ на американские санкции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о бойкоте электронной продукции из США в ответ на американские санкции. «У них есть iPhone, но с другой стороны, есть Самсунг. У нас в стране есть местная марка телефонов – будем применять их», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Из-за экономических санкций турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. Накануне ее курс стабилизировался после мер, принятых Центробанком этой страны.
Комментарии12
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danko1 14 августа 2018 | 12:38
Ждем теперь аналогичное заявление от кремлевских жуликов.
Перейдем на телефоны с диском и русский компьютер- счеты.
tvitov66 14 августа 2018 | 12:45
danko1: ужас настанет когда мы перейдём на ламповые ЧБ телевизеры :)
cattt 14 августа 2018 | 12:40
По нашенски действуют муслимы, всеж евроазийцы никак, голой жопой ежа пугают.
bozk 14 августа 2018 | 12:41
А в Турции растёт дуб? А то можем наладить экспорт коры дуба в Турцию!
lager23 14 августа 2018 | 12:41
Такой же дурак, как и наш..... в трубу лезет
sg96 14 августа 2018 | 12:44
Молодец Путин. Скоро базы сша вылетят из Труции как пробка.. Чтобы добиться вывода ракет из Турции Никите пришлось возить свои на Кубу и обратнео, ставить мир на грань ядерной войны. А можно было всего лишь сказать горячему турецкому парня, что заокеанский господин называл его земляным червяком и тот сразу в драку )) А уж когда Турция проливы для кораблей Наты закроет - это будет славная победа.. Только раньше, боюсь, заокеанские пидорасы устроят оранжевую революцию туркам, как скакложопым шуперам..
cattt 14 августа 2018 | 12:49
sg96: Чего радуешься, скоро базы будут в Донецке.
tks 14 августа 2018 | 12:51
sg96: Слышь, долбик, а что, Эродоган больше не гадкий земляной червяк для Путэна? Теперь дружбан-не-разлей вода, несмотря на сбитый су-24 и погибшего лётчика?
Ведь тот толком так даже и не извинился!
И что же, таперича, насчет помидоров?
catlung Евгений Звягин 14 августа 2018 | 12:51
sg96:и тогда это будет концом Турции. США переместятся в Курдистан и начнут дотировать сопротивление Курдистана.
tks 14 августа 2018 | 12:47
Эрдоганище - тараканище!
Жаль, его военные не мочканули 2 года назад!
Но он всё равно, по-любому, плохо кончит.
platonnekafrin 14 августа 2018 | 12:48
Американозамещение по-турецки. Если не поймут, то придется вводить запрет на одноименную кофейную заварку.
horseraddish 14 августа 2018 | 12:51
И дык что, теперь будут использовать отечественные айфоны?