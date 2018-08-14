Президент Турции заявил о бойкоте электронной продукции из США в ответ на американские санкции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о бойкоте электронной продукции из США в ответ на американские санкции. «У них есть iPhone, но с другой стороны, есть Самсунг. У нас в стране есть местная марка телефонов – будем применять их», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Из-за экономических санкций турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. Накануне ее курс стабилизировался после мер, принятых Центробанком этой страны.