ФСИН разрешила правозащитнице Зое Световой навестить режиссера Олега Сенцова в колонии
Федеральная служба исполнения наказаний разрешила правозащитнице Зое Световой посетить исправительную колонию в Лабытнанге, где содержится режиссер Олег Сенцов. Об этом в Твиттере написал глава СПЧ Михаил Федотов.
Напомним, — Сенцов отбывает 20-летнее заключение по обвинению в организации террористического сообщества в Крыму. С 14 мая он держит голодовку, требуя отпустить всех украинских заключенных, которых удерживают в России по политическим мотивам.
Комментарии2
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vlabumur 14 августа 2018 | 12:40
Идиотам которые считают,что Сенцов голодает напомню.
Сенцову назначена поддерживающая терапия — он принимает питательную смесь Nutridrink по 10 мерных ложек пять раз в сутки, а также препараты, улучшающие питание сердечно-сосудистой и нервной систем.
Nutrison Универсальное полноценное сбалансированное питание Может являться единственным источником питания.
Наиболее точный ответ на вопрос о том, сколько живет человек без еды, это примерно 20-25 дней, если речь идет о мужчине, который имеет массу тела 70 килограмм. Женщины и пожилые люди могут прожить без пищи немного больше. По статистике, без пищи первыми умирают молодые люди в возрасте 15-17 лет, затем, мужчины, после них пожилые люди, и самыми последними погибают женщины.
Смерть при голодании обычно наступает, когда потеря от собственного веса составляет 30-40%. Но все же среди закономерностей существуют исключения. Известен такой случай, который стал рекордом «Книги рекордов Гиннеса», когда женщина в Африке прожила без еды 102 дня. Некоторые люди могут выжить при отсутствии еды в течение 50 дней, а, некоторые погибают уже на 15 день.
platonnekafrin 14 августа 2018 | 12:42
Арестантолюбие - качество нашего ФСИН. А как же не любить!? Вот ведь умрут, кого тогда пытать?!