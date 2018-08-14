ФСИН разрешила правозащитнице Зое Световой навестить режиссера Олега Сенцова в колонии

Федеральная служба исполнения наказаний разрешила правозащитнице Зое Световой посетить исправительную колонию в Лабытнанге, где содержится режиссер Олег Сенцов. Об этом в Твиттере написал глава СПЧ Михаил Федотов.

Напомним, — Сенцов отбывает 20-летнее заключение по обвинению в организации террористического сообщества в Крыму. С 14 мая он держит голодовку, требуя отпустить всех украинских заключенных, которых удерживают в России по политическим мотивам.