Жительницу Абакана Лидию Баинову внесли в список экстремистов из-за поста на странице Вконтакте о притеснении хакасов
Жительницу Абакана Лидию Баинову внесли в список экстремистов из-за поста на странице соцсети «Вконтакте», где она жаловалась на то, что как хакаска переживает на себе притеснение на национальной почве. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал ее адвокат Владимир Васин. Поводом для подозрений в экстремизме стали слова из поста Л.Баиновой о том, что в минуты, когда ей приходится терпеть оскорбления из-за национальности ей хочется устроить революцию.
По словам адвоката, сейчас текст проходит второю психолингвистическую проверку специалистами в Красноярском крае, экспертиза проведенная в Абакане показалась защите и следствию недостаточно профессиональной.
«По мнению защиты, это безобидный текст. Он эмоциональный, но призывов ни я, ни многие лингвисты и психологи там не видят», — подчеркнул В.Васин.
Он также отметил, что женщина уже была внесена в список экстремистов, ее также ограничили в распоряжении личными финансовыми средствами. «Это значит — не больше 10 тысяч в месяц на каждого члена семьи по заявлению в банке», — уточнил он. При этом В.Васин подчеркнул, что приговор по данному делу вынесен еще не был.
Комментарии8
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grazschdanin 14 августа 2018 | 12:30
Жительницу Абакана Лидию Баинову внесли в список экстремистов из-за поста на странице Вконтакте о притеснении хакасов
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Если я напишу, что евреи притесняют палестинцев - это будет антисемитизмом?
cattt 14 августа 2018 | 12:31
В фашистском государстве любое проявление национализма карается, государство определяет кто главный.
max3446 14 августа 2018 | 12:32
В 2017 году как минимум двух вьетнамских блогеров посадили на длительные сроки из-за их постов.
В конце ноября суд приговорил 22-летнего Нгуена Ван Хоа к семи годам тюрьмы за фотографии токсичных отходов, которые тайваньские заводы сбрасывали на территорию Вьетнама. Судья посчитал, что Хоа проводил пропаганду против государства.
В Таиланде строгая цензура, поэтому оставлять оскорбительные послания — опасное занятие даже в интернете. Недавно таиландец получил 35 лет лишения свободы за оскорбление королевской семьи в одной из соцсетей. Первоначально военный суд хотел посадить 34-летнего мужчину аж на 70 лет, однако судья «скостил» половину срока после признания обвиняемым вины.
Власти Турции относятся к постам в соцсетях более чем серьезно. За неугодные сообщения под арест запросто могут попасть даже главные знаменитости страны.
В начале декабря прокуратура Стамбула предложила приговорить победительницу конкурса «Мисс Турция-2017» к двум годам тюрьмы за публикацию в твиттере.
Власти Пакистана обращаются с неверными еще жестче, чем во многих других странах. За богохульные посты в Facebook там можно не только сесть в тюрьму, но и лишиться жизни.
Как оказалось, в Швейцарии можно получить огромный штраф даже за лайк в соцсетях.Так, в мае нынешнего года суд Цюриха обязал местного жителя выплатить четыре тысячи франков за лайк в Facebook.
По информации местных журналистов, 45-летний мужчина положительно оценил комментарии активистов, обвинявших главу ассоциации по защите животных в расизме.
В Соединенных Штатах даже миллионеры рискуют попасть за решетку после неудачного поста в фейсбуке.
В сентябре прошлого года суд постановил заключить американского бизнесмена Мартина Шкрели под стражу из-за шутки. На своей странице в фейсбуке он написал, что заплатит пять тысяч долларов за прядь волос Хиллари Клинтон.
andre_klimov 14 августа 2018 | 12:46
max3446:
"Смешались в кучу - кони, люди...". Впрочем, как всегда в твоих комментах.
В Таиланде оскорбление королевской семьи является уголовным преступлением, вне зависимости от того, каким путём оно нанесено. Более того, при публичном оскорблении полиции приходится уже спасать идиота - сами тайцы могут покалечить за такое. При чём тут соц.сети?
Мартин Шкрели был помещён под стражу не из-за шутки в адрес Клинтон (он - известныйтроль), а из-за расследования по поводу финансовых махинаций (в том числе и участия в "схеме Понци"). В марте этого года суд дал ему 7 лет и штраф в 7 с половиной миллионов долларов.
jetsam 14 августа 2018 | 12:32
хм. т.е. если написал, что предпенсионеров потеснили повышением
пенсионного возраста - стал экстремистом?
здОрово. чую - скоро терроризм за это приписывать станут.
и 1937 покажется раем в сравнением с нецарем-вошьдем...
platonnekafrin 14 августа 2018 | 12:34
"Список экстремистов"!!! Кто-нибудь, кроме составителя, знает что это такое!? Одиночные посадки, как видно, трудоемки. Теперь же, можно облегчить работу списочными приговорами.
zemljanka 14 августа 2018 | 12:36
Пусть ловят нациков. А не хакасов.
vlabumur 14 августа 2018 | 12:43
А вечно живого дедушку Ленина внесли в список экстремистов..