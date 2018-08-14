Жительницу Абакана Лидию Баинову внесли в список экстремистов из-за поста на странице Вконтакте о притеснении хакасов

Жительницу Абакана Лидию Баинову внесли в список экстремистов из-за поста на странице соцсети «Вконтакте», где она жаловалась на то, что как хакаска переживает на себе притеснение на национальной почве. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал ее адвокат Владимир Васин. Поводом для подозрений в экстремизме стали слова из поста Л.Баиновой о том, что в минуты, когда ей приходится терпеть оскорбления из-за национальности ей хочется устроить революцию.

По словам адвоката, сейчас текст проходит второю психолингвистическую проверку специалистами в Красноярском крае, экспертиза проведенная в Абакане показалась защите и следствию недостаточно профессиональной.

«По мнению защиты, это безобидный текст. Он эмоциональный, но призывов ни я, ни многие лингвисты и психологи там не видят», — подчеркнул В.Васин.

Он также отметил, что женщина уже была внесена в список экстремистов, ее также ограничили в распоряжении личными финансовыми средствами. «Это значит — не больше 10 тысяч в месяц на каждого члена семьи по заявлению в банке», — уточнил он. При этом В.Васин подчеркнул, что приговор по данному делу вынесен еще не был.