Глава компании «Натали Турс» опроверг информацию о приостановке ее деятельности

По его словам, закрыт только сайт.

Сайт «Натали Турс» не работает с утра. Открывается лишь объявление о приостановке операционной деятельности и приводится телефон для справок. В то же время гендиректор компании Владимир Воробьев назвал эту информацию некорректной и обещал вскоре ее исправить. Он объяснил Интерфаксу, что речь идет о том, о чем уже сообщалось 4 июля, т.е. об остановке продаж и возобновлении их с 1 октября. Ничего нового, по его словам, не произошло, за исключением того, что, по просьбам трудящихся, закрыли временно сайт, чтобы, как он выразился, «не раздражать». Воробьев пояснил, что много было жалоб на то, что сайт функционирует, и таким образом, туристы вводятся в заблуждение. Он также отметил, что выплаты клиентам пока не производятся, но компания рассчитывает в дальнейшем предложить замену туров. В ассоциации «Турпомощь» сказали, что заявления туроператора об остановке деятельности не получали.

Напомним, «Натали Турс» с конца июня прекратил ряд чартерных программ, а через несколько дней объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж. В компании это объяснили финансовыми проблемами.

До начала октября туроператором продано туров и авиабилетов на 15 миллионов долларов. В реестре, составленном самой компанией — 12 тысяч туров. Общее число пострадавших, по оценкам экспертов, может достигать 30 тысяч человек.