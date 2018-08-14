Контртеррористическое подразделение полиции Британии расследует инцидент у здания парламента в центре Лондона

Водитель утром врезался в ограждение. Два человека пострадали, их жизнь вне опасности.

Водитель на серебристом седане врезался в железобетонное ограждение у Вестминстерского дворца. Всё произошло около двух с половиной часов назад в центре Лондона. Мужчину, который был за рулём, полиция задержала. Удар, судя по всему, был сильным. Капот машины серьёзно деформирован, это видно на роликах, снятых очевидцами происшествия. Два пешехода пострадали, их отвезли в больницу. Серьёзных травм у них нет, сообщили в полиции. Это подтверждают и медики. очевидцы рассказали, что силовики сначала вели себя так, как будто опасались, что автомобиль может быть заминирован. Они также сообщили, что водитель специально направил машину в ограждение у парламента, приводит слова очевидцев Daily Mail. Кто-то рассказал, что машина сбила группу велосипедистов, а затем въехала в шлагбаум.



Расследование инцидента начало антитеррористическое подразделение полиции, передаёт Рейтер. Все улицы, которые прилегают к зданию британского парламента, перекрыли. По ним не только запрещено двигаться машинам, но и пешеходам. Закрыли и станцию метро Вестминстер в связи с угрозой безопасности пассажиров. Станция временно работает только на пересадку.

Сегодняшний инцидент заставил многих вспомнить о теракте у здания британского парламента почти полтора года назад. Тогда водитель сбил на машине несколько десятков пешеходов на мосту, а затем напал с ножом на полицейского. Погибли пять человек, около полусотни пострадали.