В США подписан новый оборонный бюджет

Его сумма традиционно рекордная – 716 миллиардов долларов. Россия и Китай уже выразили обеспокоенность военными планами Вашингтона. Среди прочего документ предусматривает ассигнования на противодействие России, а также заморозку сотрудничества по Договору «Открытое небо».

Новый военный бюджет США показывает, что страна собирается существенно развивать свое вооружение, сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц. «Даже в прежних масштабах американский военный бюджет превосходит все мыслимые траты на вооружение остальных стран мира, а теперь Трамп поставил новый рекорд — бюджет существенно превосходит предыдущие», — подчеркнул политолог. Он в частности отметил, что намерение США развивать космическую военную отрасль и создавать ядерные боеприпасы малой мощности, объясняя это готовностью РФ вести ограниченную ядерную войну, «говорит о том, что мир вступает в новую гонку вооружений».