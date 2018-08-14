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Эксклюзив Эха 12:00, 14 августа 2018

В США подписан новый оборонный бюджет

Его сумма традиционно рекордная – 716 миллиардов долларов. Россия и Китай уже выразили обеспокоенность военными планами Вашингтона. Среди прочего документ предусматривает ассигнования на противодействие России, а также заморозку сотрудничества по Договору «Открытое небо».

Новый военный бюджет США показывает, что страна собирается существенно развивать свое вооружение, сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц. «Даже в прежних масштабах американский военный бюджет превосходит все мыслимые траты на вооружение остальных стран мира, а теперь Трамп поставил новый рекорд — бюджет существенно превосходит предыдущие», — подчеркнул политолог. Он в частности отметил, что намерение США развивать космическую военную отрасль и создавать ядерные боеприпасы малой мощности, объясняя это готовностью РФ вести ограниченную ядерную войну, «говорит о том, что мир вступает в новую гонку вооружений».

Комментарии

34

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platonnekafrin 14 августа 2018 | 12:10

Повысим призывной возраст до пенсионного!

danko1 14 августа 2018 | 12:12

СССР развалился под тяжестью гонки вооружения.
Россия с разваленной и разграбленной Путиным экономикой идет по тому же пути.

zemljanka 14 августа 2018 | 12:29

Эффект путинского мультика.
Союз людоедов всей планеты.

serhio_25__ 14 августа 2018 | 12:13

platonnekafrin: Так в США контрактная армия, они вполне могут брать туда своих пенсионеров. В США подняли пенсионный возраст до 67 лет, надо же теперь девать куда-то стариков.

pusin_patriot 14 августа 2018 | 12:21

serhio_25__:
"В США существует два вида пенсии: есть государственная пенсия, точно такая же как и в России, назначается государством и является как бы подарком от правительства, размер её зависит в основном от средней зарплаты сотрудника. На эту пенсию можно уже выходить в 62 года. Выплачиваться она будет в размере 75-80% от полной выплаты. А можно ещё раньше, если у человека какие-то проблемы со здоровьем или другие чрезвычайные обстоятельства.

Она будет конечно поменьше, но всё-таки жить можно. К примеру "моя" пенсия на сегодняшний день - мне ещё 60 нет, равняется 1700 долларов в месяц."
(Пишет General_Denikin в отставке. (kremlin_curant) )

fessgray 14 августа 2018 | 12:35

pusin_patriot: какой идиот протолкнул мысль про подарочную пенсию в России?!
Мы ежемесячно платим пенсионную пятину (22%) от своих доходов ... деньги поступают на наши пенсионные счета и крутятся и приносят прибыль ... а потом необъяснимым образом мы получает лишь часть от той огромной пенсии, которую бы могли получать ,если бы не воровское правительство.

pusin_patriot 14 августа 2018 | 12:41

fessgray: Не знаю. Выше я копипастнул одного срулившего в США ныне пенсионера с 26 летним опытом проживания там. Там тоже они выплачивают что-то и у них своя арифметика с калькулятором. Но есть и социалка какая-то минимум, хотя и при минималке тогда плюсом идёт полная бесплатная медицинка включающая медикаменты и соц. жилье либо доплаты какие-то на проживание, вроде.

В общем там слишком много уехавших соотечественников, чтобы позволить этим гандурасам здесь нам тупо, нагло, прямо в глаза бесстыдно врать и врать.

cattt 14 августа 2018 | 12:21

Ай, да Трампушка "наш", всеж измотает он Рашеньку нашу этой гонкой.

tvitov66 14 августа 2018 | 12:32

Это настоящий ПРОРЫВ - ПОБЕДА нацЛидера нашей сверхдержавы в Хельсинки! Ибо проклятый доллар рухнет под тяжестью долгов и военных расходов - так нам рассказывал замполит в конце 80-х ... :)))

pusin_patriot 14 августа 2018 | 12:10

Выходит такой володенька с распечаткой этой новости в красной папочке к народу и такой:
"Ну что теперь, все всё поняли? Ну снимайте трусы..."

ostapbey 14 августа 2018 | 12:35

pusin_patriot: трусы трусам рознь есть в беспортошной России.
Тут же экономия России просматривается и на туалетной бумаге.
Хоть печатная пресса министерством нападения не выпускается на гвоздик..
Зато оленевед Собянин привез земляку Шойгу импортозамещенных ШИШЕК!!!
Неплохая замена печатной прессе России в армейской жизни..

serhio_25__ 14 августа 2018 | 12:11

Страна, которая имеет военный бюджет больше, чем все остальные страны вместе взятые, что-то там вякает про угрозу мира России и ее агрессию. Большая часть военного бюджета США идет не на оружие на на содержание более 800 своих военных баз по всему миру.

navsegda 14 августа 2018 | 12:28

serhio_25__: Я тебе уже отвечал , сравни бюджеты в процентах к ВВП стран , США 3,1 % от ВВП , а мирная Россия 4,1 % ( за 2017 ) , так что Россия тратит больше

andre_klimov 14 августа 2018 | 12:31

navsegda:
Это он просто намекает, что если Украина потратит на оборону в сумме вдвое меньше, чем Россия - он будет спокоен, как мамонт и перестанет орать не по делу :))

tvitov66 14 августа 2018 | 12:35

navsegda: и это не предел! Воронеж ещё пока держится :)))

novyrusich 14 августа 2018 | 12:29

serhio_25__: Ага, вот такая страна поставила тебя раком. И что ты будешь делать?
Только беспомощно визжать, что ты и делаешь.
ну да, такие вот гады, пользуются тем, что хорошо работают и много производят.
Сильные гаджы, мяса много едят.
А ты монтировку схватил, чтобы им грозить и в глазах потемнело, ты ведь задохлик.

aleksandr39 14 августа 2018 | 12:12

Россия ответит зеркально , то есть увеличит тарифы ЖКХ ,подымет цены на бензин и продукты ,отменит пенсии для народа .

ss2020 14 августа 2018 | 12:12

ЗА это спасибо вове маленькому, слабому, глупому, застенчивому, которому жить честно при таких кондициях не имеет смысла, тем более после боинга!)))

banyi3 14 августа 2018 | 12:12

Трамп всё правильно для США делает. Большие деньги в свою экономику, развитие ВПК и т.д. Не подкопаешься. Радует , что они пока догоняющие.

novyrusich 14 августа 2018 | 12:34

banyi3: Скажи кого США догоняют?
Ну попробуй, не стесняйся.
А то ты обычно такая застенчивая.

Радует, что у вас в пригожинской конторе так много слабоумных.
Даже что соврать толком при думать не можете.
Ляпаете что ни попадя, поэтому вас так легко опускать.

mercer57 14 августа 2018 | 12:16

пенсии русским теперь нужно отменить, чтобы как-то угнаться за Пентагоном.... здесь даже зомбоящик не поможет...)))

dorin1987 14 августа 2018 | 12:21

_: / здесь даже зомбоящик не поможет..../ - За 19 лет аудитория ящика вполне себе отупела, что справится. Пепел там радиоактивный, величие, мультики про ракеты и т.д.

grazschdanin 14 августа 2018 | 12:18

Одно не пойму: почему так много глупых высказываний на Эхе? Вроде позиционируют себя как "свободное радио для свободных людей", так называемые "свободные люди" пишут откровенную глупость.

navsegda 14 августа 2018 | 12:30

grazschdanin: Тебя здесь кто-то держит ?

andre_klimov 14 августа 2018 | 12:34

grazschdanin:
Радио - для умных, а слушают и читают - всякие. А дальше кто-то начинает думать и умнеет, а кто-то - как был, так и остаётся.

novyrusich 14 августа 2018 | 12:37

grazschdanin: ну ты и не должен понимать. Не для дураков ведь ведь пишут.
ты читай аналогичных тебе дурачков и твоей конторы.

tvitov66 14 августа 2018 | 12:38

grazschdanin: дык напиши умное - покажи гениальность ... внешней и внутренней политики нашего нацЛидера :))) А то вроде как идём от ПУбеде к ПУбеде, а страна все глубже и глубже погружается в глубокую жо...

agamasat 14 августа 2018 | 12:28

Воровская и бандитская политика Кремля привела мир к закономерному итогу - он принимает меры по укреплению безопасности по всем фронтам.

ss2020 14 августа 2018 | 12:28

это контрсанкции вовы для наты! тоже гибридные конечно и зеркальные!)))

fessgray 14 августа 2018 | 12:32

ну, ватники, кт опосмеет возразить, что ваш любимый окурок Тупин не на службе у США?!?!

Поняли для чего он послании мультики про бомбежку США показывал, про ракеты с вечным двигателем говорил?! Чтобы напугать правительство США и помочб своего господину (Трампу) протолкнуть рекордный оборонный бюджет, а в этой сфере пилит ьи воровать легче всего так как все затраты под грифом "совершенно секретно".

max3446 14 августа 2018 | 12:35

Сомнений в том, что мировая ось зла, мордор 21 века это пендостан, теперь уже ни у кого нет

askol2016 14 августа 2018 | 12:38

Плешивый карлик допонтовался! Теперь в ответ на размахивание палицей может получить реально ракетой по башке.

timwlad84 14 августа 2018 | 12:40

В США подписан новый оборонный бюджет
Его сумма традиционно рекордная – 716 миллиардов долларов. Россия и Китай уже выразили обеспокоенность военными планами Вашингтона. Среди прочего документ предусматривает ассигнования на противодействие России, а также заморозку сотрудничества по Договору «Открытое небо».
Новый военный бюджет США показывает, что страна собирается существенно развивать свое вооружение, сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.
------------------
Ну вообще то это расселение американцев по всему свету под флагом НАТО.
Ранее это былиорганизованные Церковью миссонеры,теперь это организованные тоже типичной протестанской Церковью военные посления.Ранее это яазывались всякими там рыцарскими орденами-
Вслед за военными поселениями придут корпорации-
И потому будут приняты этими протестакими военными поселениями все усилия счтобы на выборах победили нужные протестантам политики и происходила тотальная приватизация и передел собственности.
Так будет и на Украине,в Грузии,Турции и в Армении.
Потому протестанты и уничтожает всех своих конкурентов обвинениями во всех грехах и привлекая на свою сторону всех извращенцев.
И потому господа в студии первого канала на передаче время покажет,порезанная картина в музее или сжигание Церкви и накручивание табличек и навязывание в идолы всех предателей и есть смена собственности отбирая всё у дураков родства не помнящих.Этоже происходит на Украине.
И господа,у мусульман и Мечети с мусульманами взрывают сами так называемые мусульмане.
И ище раз,идёт смена собственников и продают всех и вся господа интелегенция гребанная сволочь говно нации ублюдочная помойная социальная прослойка интелегентов поганых тварей мразей слизняков в якобы искустве.

agamasat 14 августа 2018 | 12:53

timwlad84: да пусть бы и пришли - люди бы стали жить по человечески, а не по понятиям кремлевской банды. А вам надо бы к психиатру обратиться.

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