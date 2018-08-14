Британский журнал «Экономист» составил ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира
Первую строчку заняла австрийская столица Вена, на втором месте австралийский Мельбурн, а на третье японский город Осака. Москва и Санкт-Петербург находятся на 68 и 70 местах соответственно.
Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых уровень здравоохранения, культурное развитие, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры.
Комментарии8
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kakslon 14 августа 2018 | 11:55
Британка обманывает.Лучший город для проживания Нью-Васюки!
ly4_sveta 14 августа 2018 | 12:03
А наши-то - Москва, Москва... Расцветает, хорошеет,
улучшается, прямо-таки, на глазах. И красива, и феерична,
и уникальна, и скамейки с урнами, и цветы с плиткой...
И заставляют всех известных людей воспевать, как же она
меняется при Собянине-Путине!!! ))) Ан, нет, опять даже в
десятку не попадает. Большая деревня с безвкусицей,
аляпистая и не гармоничная.
andreyoo 14 августа 2018 | 12:41
ly4_sveta: Ан, нет, опять даже в десятку не попадает.
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А зверушкам, хоть такая, а все радость.
ed10075 14 августа 2018 | 12:09
ОПГ "лужково-батуринская" уничтожила дух Москвы. Северный плиточник добивает его остатки.
vlad_sabbath 14 августа 2018 | 12:10
Оленевод героическими усилиями вывел Москву на супер-почётное 68-е место!!! УРААА !!!!!!!!!!!!!
polsan 14 августа 2018 | 12:15
Жителей, красавицы Вены, которая хорошеет с каждым годом, стоит поздравить с заслуженным первым местом! )
ostapbey 14 августа 2018 | 12:23
Хоть тут москвичка Валька втерла нос питерцам..
Не сосулями, так хоть поребриком!!
Даже..
andreyoo 14 августа 2018 | 12:33
Перефразируя классика... "Сколько городов - столько рейтингов!"
Поискал в Википедии, Там нет "Рейтинга самых комфортных для проживания городов мира". Но есть "Рейтинг городов мира по уровню качества жизни". Что имхо, одно и тоже, только другими буквами.
И по тому рейтингу в 2018 году Вена тоже на первом месте. Но ни Мельбурна, ни Осаки нет даже в десятке.