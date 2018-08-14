Британский журнал «Экономист» составил ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира

Первую строчку заняла австрийская столица Вена, на втором месте австралийский Мельбурн, а на третье японский город Осака. Москва и Санкт-Петербург находятся на 68 и 70 местах соответственно.

Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых уровень здравоохранения, культурное развитие, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры.