Туроператор «Натали турс» официально объявил о приостановке своей деятельности
С конца июня были прекращены чартерные программы, а в начале июля компания аннулировала все туры. Прокуратура Москвы 20 июля заявила о начале проверки и потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства туроператора.
Впрочем, «Интерфакс» с пометкой «молния» сообщает, что глава «Натали Турс» назвал информацию о приостановке деятельности некорректной.
Комментарии1
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lager23 14 августа 2018 | 12:05
Без финансовой халявы при непутёвом управлении экономика безжалостно и неизбежно сжимается.....и делает это с ускорением.
Вова же засунул голову в песок и ждёт чуда, но чуда не будет...., "поезд дальше не пойдёт, просьба освободить вагоны"!