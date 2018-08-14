Туроператор «Натали турс» официально объявил о приостановке своей деятельности

С конца июня были прекращены чартерные программы, а в начале июля компания аннулировала все туры. Прокуратура Москвы 20 июля заявила о начале проверки и потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства туроператора.

Впрочем, «Интерфакс» с пометкой «молния» сообщает, что глава «Натали Турс» назвал информацию о приостановке деятельности некорректной.