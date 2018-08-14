В Москве обеспокоены принятым в США новым оборонным бюджетом

Как заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, Вашингтон проводит линию на расшатывание сложившейся системы договорённостей в области контроля над вооружениями. Касаясь предусмотренного новым бюджетом замораживания сотрудничества по Договору «Открытое небо», Рябков сказал, что такие односторонние действия не приемлемы в цивилизованном межгосударственном общении.