В Москве обеспокоены принятым в США новым оборонным бюджетом
Как заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, Вашингтон проводит линию на расшатывание сложившейся системы договорённостей в области контроля над вооружениями. Касаясь предусмотренного новым бюджетом замораживания сотрудничества по Договору «Открытое небо», Рябков сказал, что такие односторонние действия не приемлемы в цивилизованном межгосударственном общении.
Комментарии57
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fessgray 14 августа 2018 | 12:37
надеюсь окурок туПин обеспокоенно попердывает на унитазе?! ))))
timber_head 14 августа 2018 | 12:41
А чего они не беспокоились, когда лезли российским вооружением в сопредельные страны, причем не для его продажи, а для его использования? Или они что, думали что все в ответ начнут разоружаться?
fessgray 14 августа 2018 | 12:44
я мечтаю об одном, чтобы США запретили всему миру закупать российские нефть и газ!
Да, будет тяжело, но тогда российское быдло превратится в ценный ресурс. Как с США или Европе. Когда успешный бизнес приносит в разы больше, чем тупая торговля ресурсами. Когда Дженерал Электрикс по бюджету сопоставим с Россией, когда Аппле становится долларовым триллионером, в то время как Газпром становится убыточным ... и т.д. и т.п.
kb2 14 августа 2018 | 12:48
Ну что, путриоты, получили новую гонку вооружений, которую вы так хотели? Ну готовьтесь остаться без портков, по опыту СССР. У США основа наступательных вооружений - МБР Посейдон и Минитмен, 40 летней давности, да почти такие же старые Томагавки (над которыми у вас принято смеяться что это старье и ржавье, не так ли?). И никаких активных действий по их обновлению "американская военщина" не предпринимала. Последние "Абрамсы" выпущены в середине 90-х, потом только модернизировались. В это время РФ плодила "Искандеры", "Ярсы", "Арматы", заваривала кашу на Украине... Ну вот и ответные меры