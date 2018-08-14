Бывший президент Армении, освобождённый накануне из-под ареста, не может начать запланированную пресс-конференцию
Бывший президент Армении Роберт Кочарян, освобождённый накануне из-под ареста, не может начать запланированную на сегодня пресс-конференцию. Как пишут армянские СМИ, ему мешают активисты, ворвавшиеся в здание гостиницы, где было намечено проведение мероприятия. Протестующие кричат слово «убийца» в адрес Кочаряна.
Комментарии6
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neyexo 14 августа 2018 | 11:46
Карабахцев преследуют в Армении
andriy 14 августа 2018 | 11:50
))Да ладно,вывсёврёти.
Чтоб в Армении,да такое.
Я на этом ресурсе читал,что армяне наконец то пошли правильным путем-тем, что и Украина с Грузией-избрали единогласно новую,правильную власть. И движутся в правильном направлении.
zemljanka 14 августа 2018 | 12:00
Правы.
jamba 14 августа 2018 | 12:03
Карабахцы, если использовать известные аналогии, стали для Армении, эдакими "сицилийцами"! Парадоксальная ситуация - Карабах, и дня не проживет без Армении, но именно этим, он удерживает ее в заложниках! В 90-е, воспользовавшись идеей "объединения армянских земель", выходцы из карабахской партноменклатуры (не без помощи криминала!), смогли расправиться со своими конкурентами в центральной Армении. Среди них были и бывшие "советские" лидеры ( Демирчян и др), и новые (Тер-Петросян)! Установив собственный контроль, они превратили маленькую республику в "зону криминала и коррупции". Сейчас, мы имеем дела с попыткой реванша!)
sensei54 14 августа 2018 | 12:07
"...и просит немедленно заточить его в бронированную камеру" (с)
kochar 14 августа 2018 | 12:12
"...Протестующие кричат слово «убийца» в адрес Кочаряна."
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Слово «убийца» (и это так и есть) кричат везде в постсоветских республиках,но что толку?
Если убийца-то в тюрьму безвылазно.А тут посадили и отпустили.
Отсюда вывод: "звонок другу".
Всё намного проще.