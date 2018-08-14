Бывший президент Армении, освобождённый накануне из-под ареста, не может начать запланированную пресс-конференцию

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, освобождённый накануне из-под ареста, не может начать запланированную на сегодня пресс-конференцию. Как пишут армянские СМИ, ему мешают активисты, ворвавшиеся в здание гостиницы, где было намечено проведение мероприятия. Протестующие кричат слово «убийца» в адрес Кочаряна.