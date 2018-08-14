Алексей Малобродский просит ФСБ проверить действия следователей на признаки фальсификации доказательств

Обвиняемый по делу «Седьмой студии» Алексей Малобродский просит ФСБ проверить действия следователей Александра Лаврова и Павла Васильева на признаки фальсификации доказательств. Он уверен, что протокол допроса одной из свидетельниц был переписан задним числом, чтобы усилить обвинение. Обвиняемый также рассказал, что подал в СКР заявление об отводе следственной группы.