Алексей Малобродский просит ФСБ проверить действия следователей на признаки фальсификации доказательств
Обвиняемый по делу «Седьмой студии» Алексей Малобродский просит ФСБ проверить действия следователей Александра Лаврова и Павла Васильева на признаки фальсификации доказательств. Он уверен, что протокол допроса одной из свидетельниц был переписан задним числом, чтобы усилить обвинение. Обвиняемый также рассказал, что подал в СКР заявление об отводе следственной группы.
Комментарии14
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danko1 14 августа 2018 | 11:38
Фальсификация доказательств. оговоры себя и других, проводимыми с изуверскими пытками, у современных путинских гестаповцев стали нормой.
Для удержания своей власти те, кто во власти, на любые преступления пойдут.
И уже давно масса преступлений совершена при молчании большинства.
vlabumur 14 августа 2018 | 12:09
danko1: Даже если вы во всем правы.То это не означает что в России стало меньше жуликов.
И среди творческих людей их как мы знаем больше чем среди обычных граждан.
zemljanka 14 августа 2018 | 12:46
vlabumur: Кто подлее - жулик или судья цапковской породы, или следователи - садисты-уроды?
zemljanka 14 августа 2018 | 12:48
И как же пригожинские не любят приличных людей.
И проговариваются ...
kara 14 августа 2018 | 11:49
так вроде главный фигурант уже подтвердил, что все так и было, после чего стихла поддержка одержимых.
novyrusich 14 августа 2018 | 11:59
kara: Что ты лжешь так нагло, провокатор?
Что подтвердил "главный фигурант" и кто это? Путин, что-ли?
Но жаловаться Малобродскому приходится правой руке на действия левой.
Итог известен: нарушения не будут обнаружены.
Хотя все это дело одна сплошная фальсификация от начала и до конца.
zemljanka 14 августа 2018 | 12:51
novyrusich: "У пригожинских - прлыессия такая..."
Американцам они не понравились.
Вызвали на Россию - пригожинцы - новые санкции.
vladimirbelarus 14 августа 2018 | 11:59
Вот и я думаю, что наивный, верящий в справедливость кремлёвских карликов, режиссёр не понимает, что ФСБ и далА команду всё это проделать.
agamasat 14 августа 2018 | 12:24
Нашел кого просить! Надо просить суд вынести определение с назначением соответствующей экспертизы.
andy116k 14 августа 2018 | 12:28
Насколько, я понимаю, никто не спорит с тем, что люди обналичивали бюджетные деньги. Позиция защиты, грубо говоря, состоит в том, что да обналичивали, но с хорошей целью. И люди хорошие. Конечно, нужно освободить от ответственности. А всякие другие, они не столько хорошие, пусть сидят.
gvzdk 14 августа 2018 | 12:35
andy116k: " Конечно, нужно освободить от ответственности."
Где написано, что Малобродский просит освободить его от ответственности? "понимальщик" хренов...
tks 14 августа 2018 | 12:34
Это неудивительно. При тотальной безнаказанности и полной бесконтрольности правоохранителей позднепутинского периода.
juju11 14 августа 2018 | 12:40
Кого, кого просит?
zemljanka 14 августа 2018 | 12:42
Все дело - фальсификация.
Свободу Алексею!
Фальсификаторов, садистов, убийц - в список Магнитского.