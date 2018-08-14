Несколько прохожих пострадали в результате инцидента рядом с парламентом Великобритании

Сегодня утром в ограду здания врезался автомобиль. Все пострадавшие получили травмы, не опасные для жизни, подчёркивают в полиции. Водитель машины был задержан. Полиция пока затрудняется сказать, идёт ли речь о теракте. На месте работают десятки сотрудников правоохранительных органов. Станция метро «Вестминстер» закрыта на вход и выход пассажиров.