Несколько прохожих пострадали в результате инцидента рядом с парламентом Великобритании
Сегодня утром в ограду здания врезался автомобиль. Все пострадавшие получили травмы, не опасные для жизни, подчёркивают в полиции. Водитель машины был задержан. Полиция пока затрудняется сказать, идёт ли речь о теракте. На месте работают десятки сотрудников правоохранительных органов. Станция метро «Вестминстер» закрыта на вход и выход пассажиров.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
velbkeirf1 14 августа 2018 | 11:17
Призрак принцессы Дианы требует дополнительного расследования